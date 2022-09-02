Молитвы о родителях: самые сильные слова о здоровье и благополучии

Пусть ваша молитва о здравии родителей принесет им благополучие, радость, хорошее самочувствие и здоровье на долгие годы.

Сильная духовная связь, которая есть между родителями и детьми, очень важна для всех нас. Сначала дети зависимы от своих родителей, они находятся под постоянной защитой и заботой. Но по мере своего взросления дети постепенно забирают на себя эту роль, становясь опорой для постаревших мамы и папы.

А потому крайне важно любить, почитать, уважать своих родителей так же, как они в свое время заботились о детях. Причем, это касается не только физической или материальной помощи. Молитва о здоровье родителей от их детей укрепляет духовные узы, делает родных сильнее, крепче и благополучнее, а также помогает находить взаимопонимание.

Почему важна молитва детей за родителей

Не стоит забывать, что жизнь циклична. Будучи юными, дети не до конца это осознают, мудрость приходит с годами. Между молодым и старшим поколением часто возникает непонимание, ссоры, эмоции. Детям кажется, что их родители во многом бывают неправы.

Взрослея, люди сами создают свои семьи, становятся мамами и папами, и вот тогда начинают больше понимать собственных родителей. Чтобы ускорить процесс примирения и любви, проще найти точки соприкосновения, важна молитва детей о родителях.

Потомки должны почитать своих предков, независимо от того, считают они верными их решения или нет. Молитва за отца и мать важна не только в случае прошения об их здоровье и благополучии. Она дарит возможность смягчить сердце, получить мудрость, развить любовь и смирение детей. А в случае какой-то обиды помогает легче простить и справиться со всеми негативными чувствами.

Не всегда дети находятся рядом со своими мамами и папами. Зато молитва детей о живых родителях способна убрать любые расстояние, сблизить родных людей, где бы они ни были, придать силы.

Кому адресуются молитвы за здравие родителей

Молиться о родных и просить об их здравии и благополучии можно любым святым. Это может быть ангел хранитель вашей мамы или отца. Чаще всего, конечно же, молитва детей о здоровье родителей произносится Иисусу Христу, Пресвятой Богородице, а также Николаю Чудотворцу, блаженной Матроне Московской, Пантелеимону Целителю.

Как правильно читается молитва об исцелении родителей

Традиционно, чтобы помолиться и попросить Господа и всех святых о чем-то важном, люди идут в церковь. В храме, в спокойной и возвышенной обстановке перед иконой с зажженными свечами легче сосредоточиться и отречься от мирской суеты. Тогда молитва, чтобы родители были здоровы, произносится на одном дыхании.

Но можно помолиться и дома. Только желательно уединиться, и чтобы перед вами стоял святой образ, которому вы возносите свою молитву.

Самое главное – слова молитвы о родителях должны быть абсолютно искренними, наполненными любовью и идти из самого сердца.

Молитва за здравие родителей Господу

Считается, что самая сильная молитва за родителей о здравии, которую могут прочитать дети – адресованная Господу нашему Иисусу Христу. Именно к Нему они обращаются со словами веры, любви и надежды, прося о самых родных людях.

Владыко, Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия и возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имя) немощствующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с Небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего (имя), воздвигни его от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва за здоровье родителей Господу Богу

О, праведный Господи Боже! Ты заповедал и повелел еси чествовати отца и матерь, такоже и Сам воплотивыйся, смиренно повиновался еси родителем Твоим на земли; покорно молюся Тебе Господу Богу моему: услыши глас мой и помилуй моих родителей мене в Твоей благодати и любви воспитующих, отврати от них всякую вредную страсть и недуг, даруй им здравие, долгоденствие, мирную жизнь и изобильное Твое благословение излий на них милосердно; благослови их труды и службу, помилуй их щедротами Твоими дабы Тебе верно послужившее и мене на Твою славу и службу достойно воспитавше, получили благодать Твою в сей жизни, после же живот вечный, Аминь.

Молитва о родителях – живых отце и матери Спасителю

Господи и Боже мой Иисусе Христе! Услыши молитву мою о родителех моих (имена). Даруй им единомыслие и любовь во вся дни жизни их. Укрепи тела их во здравии, да послужат Тебе делами милости и Евангельскаго добра. Научи мя всегда быти послушным родительскому слову, избави мя от лицемерия и лукавства в обращении с ними и не лиши нас всех оправдания на Страшном Суде Твоем. Аминь.

Самая сильная молитва о здравии родителей адресуется Пресвятой Богородице

Святая Дева Мария – заступница всех людей. Ей молятся об избавлении от горя и боли, о здравии родителей, детей и всех близких людей. Эти молитвы за родителей считаются особенно сильными и действенными.

Приими, о, Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе ныне приносимыя от нас, недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбоносному образу пение возсылающих со умилением, яко Тебе Самой зде сущей и внемлющей молению нашему. По коемуждо бо прошению исполнение твориши, скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, разслабленныя и недужныя исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши, обидимыя от обид избавляеши, прокаженныя очищаеши и малыя дети милуеши; еще же, Госпоже Владычице Богородице, и от уз и темниц свобождаеши и всякия многоразличныя страсти врачуеши: вся бо суть возможна ходатайством Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему. О, Всепетая Мати, Пресвятая Богородице! Не престай молитися о нас недостойных рабах Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и поклоняющихся со умилением Пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру несумненну к Тебе, Приснодеве Преславней и Непорочней, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва о выздоровлении родителей Николаю Чудотворцу

Святой Николай Угодник помогает верующим во многих жизненных ситуациях, в том числе и в болезнях. Ведь Николая Чудотворца называют покровителем в сфере здоровья. Так что, если дети просят о здравии своих родных, он обязательно поможет.

О, добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услы́ши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших. Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Ему же ты со безплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делам нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам. На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков.

Молитва о родителях за здравие от детей Матроне Московской

Блаженная Матрона – добрая святая, которая никогда не оставалась равнодушной к людям, просящим у нее помощи в своих бедах. Она всем помогала в земной жизни и продолжает это делать в Царстве Небесном. Молитва за родителей живых о здоровье, которую возносят Матроне дети, практически всегда срабатывает, если она произнесена искренне и с верой.

О, блаженная мати Матроно, душею на Небеси пред престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наша лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва о родителях о здравии Пантелеимону Целителю

Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных, пред святою твоей иконою усердне молящихся. Испроси нам у Господа Бога, Ему же со Ангелы предстоиши на Небеси, оставление грехов и прегрешений наших. Исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих. Се бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения, к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь. Даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная. Яко да, сподобившися тобою великих и богатых милостей, прославим тя и подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Действенная молитва о живых родителях и их здравии – сорокоуст

Молитвы сорокоусты читаются в храме в течение сорока дней. Если дети по разным причинам не могут сами быть в церкви, чтобы читать молитвы за здравие родителей, они могут заказать сорокоуст, вписав в список имена родителей, причем даже в нескольких церквях. Такая молитва для здоровья родителей обладает особой энергетикой, поскольку ее будет читать много людей в течение длительного времени.

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