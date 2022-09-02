Молитви про батьків: найсильніші слова про здоров’я та благополуччя

Нехай ваша молитва про здоров’я батьків принесе їм благополуччя, радість, гарне самопочуття та здоров’я на довгі роки.

Сильний духовний зв’язок, який є між батьками та дітьми, дуже важливий для всіх нас. Спочатку діти залежні від своїх батьків, вони перебувають під постійним захистом та турботою. Але в міру свого дорослішання діти поступово забирають на себе цю роль, стаючи опорою для постарілих мами й тата.

А тому дуже важливо любити, почитати, поважати своїх батьків так само, як вони свого часу дбали про дітей. Причому це стосується не лише фізичної чи матеріальної допомоги. Молитва про здоров’я батьків від їхніх дітей зміцнює духовні узи, робить рідних більш сильними, міцними та благополучними, а також допомагає знаходити взаєморозуміння.

Чому важлива молитва дітей за батьків

Не варто забувати, що життя циклічне. Будучи юними, діти не до кінця це усвідомлюють, мудрість приходить із роками. Між молодим та старшим поколінням часто виникає нерозуміння, сварки, емоції. Дітям здається, що їхні батьки багато в чому неправі.

Дорослішаючи, люди самі створюють свої сім’ї, стають мамами й татами, і ось тоді починають більше розуміти власних батьків. Щоб прискорити процес примирення та любові, простіше знайти точки дотику, важлива молитва дітей про батьків.

Нащадки мають шанувати своїх предків, незалежно від того, вважають вони вірними їхні рішення чи ні. Молитва за батька і матір важлива не лише у разі прохання про їхнє здоров’я та благополуччя. Вона дарує можливість пом’якшити серце, здобути мудрість, розвинути любов і смирення дітей. А у разі якоїсь образи допомагає легше пробачити та впоратися з усіма негативними почуттями.

Не завжди діти знаходяться поруч зі своїми мамами й татами. Зате молитва дітей про живих батьків здатна прибрати будь-яку відстань, зблизити рідних людей, де б вони не були, надати сили.

Кому адресуються молитви за здоров’я батьків

Молитися за рідних і просити про їхнє здоров’я та благополуччя можна будь-яким святим. Це може бути ангел-охоронець вашої мами або батька. Найчастіше, звичайно, молитва дітей про здоров’я батьків промовляється Ісусу Христу, Пресвятій Богородиці, а також Миколі Чудотворцю, блаженній Матроні Московській, Пантелеимону Цілителю.

Як правильно читається молитва про зцілення батьків

Традиційно, щоб помолитися і попросити Господа та всіх святих про щось важливе, люди йдуть до церкви. У храмі, в спокійній і піднесеній обстановці перед іконою із запаленими свічками легше зосередитись і зректися мирської суєти. Тоді молитва, щоби батьки були здорові, промовляється на одному диханні.

Але можна помолитись і вдома. Тільки бажано усамітнитися, і щоб перед вами стояв святий образ, якому ви підносите свою молитву.

Найголовніше – слова молитви про батьків мають бути абсолютно щирими, сповненими любові та йти від самого серця.

Молитва за здоров’я батьків Господу

Вважається, що найсильніша молитва за батьків про здоров’я, яку можуть прочитати діти, адресована Господу нашому Ісусу Христу. Саме до Нього вони звертаються зі словами віри, любові та надії, просячи про найрідніших людей.

Владико, Вседержителю, Святий Царю, карай і не вбивай, стверджуй низпадаючі і зводь низверженні, тілесні людей скорботи виправляй, молимося Тобі, Боже наш, раба Твоєго (ім’я) немічна відвідай милостию Твоєю, прости йому будь-який гріх вільний і мимовільний. Єй, Господи, лікарську Твою силу з Небес низпошли, доторкнися телеси, погаси огневицю, приховай пристрасть і всяку неміч, що таїться, буди лікар раба Твого (ім’я), воздвигни його від одра болючого і від ложа озлоблення цілого і досконалого, і творить волю Твою. Твоє бо є, що милувати і рятувати нас, Боже наш, і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Молитва за здоров’я батьків Господу Богу

О, праведний Господи Боже! Ти наказав вшановувати батька й матір, також і Сам втілившись, смиренно послухався батьків Твоїх на землі; покірно молюся Тобі Господу Богові моєму: почуй голос мій і помилуй моїх батьків мене в Твоєї благодаті і любові виховуючих, відверни від них всяку шкідливу пристрасть і недугу, даруй їм здоров’я, довгоденство, мирне життя і багате Твоє благословення вилий на них милосердно; благослови їхню працю і службу, помилуй їх щедротами Твоїми, щоб Тобі вірне послужило і мене на Твою славу і службу гідно виховавши, отримали благодать Твою в цьому житті, після ж живіт вічний, Амінь.

Молитва про батьків – живих батька та матір Спасителю

Господи і Боже мій Ісусе Христе! Почуй молитву мою за батьків моїх (імена). Даруй їм єдинодумство і любов у всі дні їхнього життя. Зміцни тіла їх у здоров’ї, нехай послужать Тобі ділами милості та Євангельського добра. Навчи мене завжди бути слухняним батьківському слову, визволи мене від лицемірства і лукавства в поводженні з ними і не позбав нас усіх виправдання на Страшному Суді Твоєму. Амінь.

Найсильніша молитва про здоров’я батьків адресується Пресвятій Богородиці

Свята Діва Марія – заступниця всіх людей. Їй моляться про звільнення від горя та болю, про здоров’я батьків, дітей та всіх близьких людей. Ці молитви за батьків вважаються особливо сильними та дієвими.

Прийми, о, Всеблагословенна і Всемогутня Пані Владичице Богородице Діво, цюя молитву, зі сльозами Тобі нині приносяться від нас, недостойних раб Твоїх, до Твого ціленосного образу співаючих з розчуленням, як Тебе Самої тут сущої і уважної молінню нашому. За яким проханням виконання твориш, скорботи полегшуєш, слабим здоров’я даруєш, розслаблені й недужі зціляєш, від демонів біси проганяєш, образливі від образ визволяєш, прокажені очищаєш і малі діти милуєш; ще ж, Пані Владичице Богородице, і від уз і темниць звільняєш і всякі різноманітні пристрасті лікуєш: вся бо суть можлива клопотанням Твоїм до Сина Твого, Христа Бога нашого. О, Всепета Мати, Пресвята Богородиця! Не перестань молитися за нас негідних рабів Твоїх, що славлять Тебе і шанують Тебе, і поклоняються з розчуленням Пречистого образу Твого, і надію тих, що незворотню й віру не мають, до Тебе, Приснодіви Преславної і Непорочної, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Молитва про одужання батьків Миколі Чудотворцю

Святий Микола Угодник допомагає віруючим у багатьох життєвих ситуаціях, у тому числі й у хворобах. Адже Миколу Чудотворця називають покровителем у сфері здоров’я. Тож якщо діти просять про здоров’я своїх рідних, він обов’язково допоможе.

О, добрий наш пастирю і богомудрий наставнику, святителю Христу Миколаю! Почуй нас грішних (імена), що моляться тобі й закликають на допомогу швидку твою предстальність: бач нас немічних, звідусіль уловлюваних, всякого блага позбавлених і розумом від малодушності потьмарених. Постійся, угодниче Божий, не залишити нас у гріховному полоні бути, нехай не будемо на радість ворогом нашим і не помремо в лукавих діяннях наших. Моли за нас недостойних Творця нашого і Владику, Йому ж ти з безтілесними ликами чекаєш: милостива до нас сотвори Бога нашого в теперішньому житті і в майбутньому віці, нехай не віддасть нам у справах наших і через нечистоту сердець наших, але за Своєю добротою віддасть нам. На твоє бо клопотання уповаюче, твоїм заступництвом хвалимося, твій заступ на допомогу закликаємо, і до пресвятого образу твого припадаюче, допомоги просимо: визволи нас, угодниче Христів, від лихів на нас, та заради святих твоїх молитов не обіме нас напасти і в безодні гріховної і в шаті пристрастей наших. Моли, святителю Христа Миколая, Христа Бога нашого, нехай подасть нам мирне життя і залишення гріхів, а душам нашим спасіння і велику милість, нині і повсякчас і на віки віків.

Молитва про батьків за здоров’я від дітей Матроні Московській

Блаженна Матрона – добра свята, яка ніколи не залишалася байдужою до людей, що просили у неї допомоги у своїх бідах. Вона допомагала всім у земному житті і продовжує це робити в Царстві Небесному. Молитва за батьків живих про здоров’я, яку підносять Матроні діти, практично завжди спрацьовує, якщо вона вимовлена щиро та з вірою.

О, блаженна мати Матроно, душею на Небесі перед престолом Божим майбутні, тілом же на землі відпочиваючі, і даною тобі зверху благодаттю різні чудеса вичерпуючи. Поглянь нині милостивим твоїм оком на ни, грішні, у скорботах, хворобах і гріховних спокусах дні свої, що терплять, втіши ни, відчайдушні, зціли недуги наші люті, від Бога нам за гріхом нашим пусті, визволь нас Ісуса Христа пробачити нам усі наші гріхи, беззаконня і гріхопадіння, імі ми від юності нашої навіть до теперішнього дня і години грішника, та твоїми молитвами отримавши благодать і велику милість, прославимо в Трійці Єдиного Бога, Отця, і Сина, і Свята, і Свята і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Молитва про батьків про здоров’я Пантелеїмону Цілителю

Святий великомученик і цілитель Пантелеїмон, Бога милостивого наслідувачу! Поглянь благосердям і почуй нас, грішних, перед твоєю святою іконою старанно молящихся. Випитай нам у Господа Бога, Йому ж з Ангели чекаєш на Небесах, залишення гріхів наших. Зціли хвороби душевні ж і тілесні рабів Божих, що нині поминаються, тут майбутніх і всіх християн православних, до твого заступництва припливають. Тож ми, за гріхом нашим лютим, одержимі есми багатьма недугами і не імами допомоги і втіхи, до тебе ж вдаємося, бо дасися ти благодать молитися за нас і цілити всяку недугу і всяку хворобу. Даруй бо всім нам святими молитвами твоїми здоров’я та благомочі душі й тіла, успіх віри та благочестя і вся до життя тимчасового і на спасіння потрібна. Як так, сподобившись тобою великих і багатих милостей, прославимо тебе і подавця всіх благ, дивного в святих, Бога нашого, Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Дієва молитва про живих батьків та їх здоров’я – сорокуст

Молитви сорокоусти читаються у храмі протягом сорока днів. Якщо діти з різних причин не можуть самі бути в церкві, щоб читати молитви за здоров’я батьків, вони можуть замовити сорокоуст, вписавши до списку імена батьків, причому навіть у кількох церквах. Така молитва для здоров’я батьків має особливу енергетику, оскільки її читатиме багато людей протягом тривалого часу.

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