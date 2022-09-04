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Как избавиться от травы между плиткой: хитрость, о которой мало кто знает

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как избавиться от травы между плиткой: хитрость, о которой мало кто знает

Чтобы не портить всю траву на участке, можно обойтись без любой химии.

Красивую плитку, которую многие дачники выкладывают на своем участке перед домом, часто "портит" трава, которая прорастает в швах, что смотрится не совсем эстетично. Увы, но избавиться от нее не так и легко. Можно конечно ее просто повырывать, но чистыми дорожки из плитки надолго не останутся. Нужно искать средство посерьезней. .

Как сообщает belnovosti, весьма эффективное средство борьбы с сорняками можно приготовить и без химии. Достаточно взять хозяйственное мыло, соль и уксус.

Как избавиться от травы между плиткой

  • Разведите в соотношении 1 к 2 уксусную кислоту(70%) и воду. Также нужно добавить маленькую ложку пищевой соли.
  • В отдельной миске растворите небольшое количество стружки хозяйственного мыла и после добавьте его к остальным компонентам.
  • Тщательно все перемешайте до однородного состояния.
  • Обработку травы желательно проводить в жаркую погоду. Старайтесь распределять средство точечно, чтобы не поливать саму плитку.

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#Сад #Трава