Как избавиться от травы между плиткой: хитрость, о которой мало кто знает
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Чтобы не портить всю траву на участке, можно обойтись без любой химии.
Красивую плитку, которую многие дачники выкладывают на своем участке перед домом, часто "портит" трава, которая прорастает в швах, что смотрится не совсем эстетично. Увы, но избавиться от нее не так и легко. Можно конечно ее просто повырывать, но чистыми дорожки из плитки надолго не останутся. Нужно искать средство посерьезней. .
Как сообщает belnovosti, весьма эффективное средство борьбы с сорняками можно приготовить и без химии. Достаточно взять хозяйственное мыло, соль и уксус.
Как избавиться от травы между плиткой
- Разведите в соотношении 1 к 2 уксусную кислоту(70%) и воду. Также нужно добавить маленькую ложку пищевой соли.
- В отдельной миске растворите небольшое количество стружки хозяйственного мыла и после добавьте его к остальным компонентам.
- Тщательно все перемешайте до однородного состояния.
- Обработку травы желательно проводить в жаркую погоду. Старайтесь распределять средство точечно, чтобы не поливать саму плитку.
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