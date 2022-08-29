Почему опытные огородники не выбрасывают использованные чайные пакетики: полезная хитрость

Чай положительно влияет на состоянии зеленой массы растений.

Наверняка мало кто знает, что обычный чайник пакетик способен на большее, чем просто заваривание чая. К примеру китайские домохозяйки кладут неиспользованный чайный пакетик в унитаз, о чем мы писали ранее, а вот дачники не выбрасывают даже использованные пакетики.

Как сообщает belnovosti, опытные огородники используют чайные пакетики как удобрение. Все что нужно, это слегка просушить их, а потом добавить в мульчу или компост.

Подобное удобрение из чайных пакетиков предотвращает рост сорняков и задерживает влагу в почве, что благоприятно сказывается на росте огородных культур. А также чай насыщает землю важными элементами, необходимых для растений.

Однако и на этом не все. Чайные пакетики привлекают на участок дождевых червей, которые в свою очередь делают грунт более воздушным и плодородным. Также пакетиками чая можно протирать растения от пыли, но этот вариант больше подходит для комнатных цветов.

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