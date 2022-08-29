Чому досвідчені городники не викидають використані чайні пакетики: корисна хитрість

Чай позитивно впливає на стан зеленої маси рослин.

Напевно мало хто знає, що звичайний пакетик чайник здатний на більше, ніж просто заварювання чаю. Наприклад, китайські домогосподарки кладуть невикористаний чайний пакетик в унітаз, про що ми писали раніше, а ось дачники не викидають навіть використані пакетики.

Як повідомляє belnovosti, досвідчені городники використовують чайні пакетики як добриво. Все що потрібно, це трохи просушити їх, а потім додати в мульчу або компост.

Подібне добриво з чайних пакетиків запобігає зростанню бур’янів та затримує вологу у ґрунті, що сприятливо позначається на зростанні городніх культур. А також чай насичує землю важливими елементами, необхідні рослинам.

Однак, і на цьому не все. Чайні пакетики залучають на ділянку дощових хробаків, які своєю чергою роблять ґрунт більш повітряним та родючим. Також пакетиками чаю можна протирати рослини від пилу, але цей варіант підходить для кімнатних квітів.

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