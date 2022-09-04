Як позбутися трави між плиткою: хитрість, про яку мало хто знає

Щоб не псувати всю траву на ділянці можна обійтися без будь-якої хімії.

Гарну плитку, яку багато дачників викладають на своїй ділянці перед будинком, часто "псує" трава, яка проростає у швах, що виглядає не зовсім естетично. На жаль, але позбутися її не так і легко. Можна, звичайно, її просто повиривати, але чистими доріжки з плитки надовго не залишаться. Потрібно шукати серйозніший засіб. .

Як повідомляє belnovosti, дуже ефективний засіб боротьби з бур’янами можна приготувати і без хімії. Достатньо взяти господарське мило, сіль та оцет.

Як позбутися трави між плиткою

Розведіть у співвідношенні 1 до 2 оцтову кислоту (70%) та воду. Також потрібно додати маленьку ложку харчової солі.

В окремій мисці розчиніть невелику кількість стружки господарського мила і потім додайте його до інших компонентів.

Ретельно перемішайте все до однорідного стану.

Обробку трави бажано проводити у спеку. Намагайтеся розподіляти засіб точково, щоб поливати саму плитку.

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