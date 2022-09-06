Молитвы во время войны: подборка сильных и мудрых слов о мире

Искренняя молитва о прекращении войны поможет вернуть мир и спокойствие в стране и в каждой семье.

В сложные и тяжелые военные времена на долю людей выпали страшные испытания. Для многих верующих молитва за страну во время войны является спасением и надеждой на скорейшее восстановление мира и мудрости среди людей.

Как просить высшие силы о мире для страны? Какие молитвы при войне уберегут людей от страданий, разрушений, потерь и гибели? Кому адресовать слова о мире? "Телеграф" собрал для вас главные молитвы во время войны, которые укрепляют веру, помогают вернуть мир в душе и окружающем пространстве.

Кому читать молитвы при войне

Молитва христиан в первую очередь направлена к Господу Богу, потому что все находится в Его власти.

Также традиционно молитва против войны адресуется к Богоматери, Пречистой Деве Марии, нашей Заступнице.

Еще можно молиться святым ангелам, которые служат хранителями и заступниками людей.

Также молитвы о мире читают святым покровителям земли, где происходит война: апостолу Андрею Первозванному, равноапостольному князю Владимиру.

Как молиться о мире

Верующие знают о том, что они не оставлены Богом даже в самой сложной ситуации. Но чтобы приблизить мир и благоденствие и оказать посильную помощь в установлении мира, христиане могут обращаться к Господу с просьбой о мире.

Каждый человек, переживающих о происходящих событиях и желающий мира, может включить молитву за страну и людей во время войны в состав домашнего правила утром или вечером.

Также можно молиться о воинах, которые несут свою службу или сражаются за свою страну. Особенно, если у воина нет возможности самому обращаться к Господу, Богоматери и святым, это должны делать его родные и близкие люди, прося помощи, силы и заступничестве.

Важно просить высшие силы о вразумлении и покаянии врагов. При этом нужно стараться не впускать в сердце ненависть и озлобление к ним, а воздействовать лишь силой любви и всепрощения, как учил Господь.

Молиться можно в церкви или дома, своими словами или читать известные или специально составленные для этого молитвы во время войны о мире.

Молитвы во время войны: самые сильные тексты

Молитва о восстановлении мира Господу Богу, Пресвятой Богородице и всем святым.

Молитва во время бедствия и при нападении врагов. Господа просят о помощи, защите и ограждении от злых врагов, посягнувших на земли.

Молитва против войны пред иконой Божией Матери "Умягчение злых сердец", которая символизирует всю полноту горя и сердечной боли, испытанных Богородицей в земной жизни.

Молитва о мире пред иконой Божией Матери "Умиление", которая является прообразом крестной жертвы Спасителя как высшее выражение любви Бога к людям.

Молитва о прекращении войны преподобному Серафиму Саровскому

Молитва против войны святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову

Молитва за воина на арене боевых действий. Для помощи, сохранения жизни и духовной крепости можно читать заздравные молитвы и просить о воине у Господа, Богородицы и святых.

Молитва Николаю Чудотворцу о воинах. Святителя Николая Угодника просят помочь даже в самых тяжелых и безвыходных ситуациях, уповая на чудо.

Молитва Михаилу Архангелу о воинах. К начальнику Небесного ангельского воинства верующие обращаются в сложных ситуациях, прося избавить от врагов и бедствий.

Ранее "Телеграф" публиковал большую подборку сильных православных молитв о путешествующих перед дорогой. Также узнайте, как правильно молиться на сон грядущий.