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Молитвы при родах: большая подборка православных текстов для беременных и рожениц

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
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Автор
Молитва перед родами поможет маме и ребенку Новость обновлена 07 сентября 2022, 17:47
Молитва перед родами поможет маме и ребенку

Чтобы роды прошли легко и безболезненно, а ребенок родился здоровым, беременным поможет молитва перед родами.

Когда в жизни женщины наступает особый, великий и значимый период, и она, и родственники очень хотят, чтобы беременность протекала правильно, а рождение детей было легким. Многие люди для этого читают особые молитвы для беременных и рожениц.

Какую молитву читать перед родами? Кого просить о благополучном рождении ребенка? Какая самая сильная молитва перед родами? Как правильно себя вести беременным и роженицам, чтобы избежать страданий и боли? "Телеграф" собрал для вас популярные и важные молитвы роженицам.

Молитвы перед родами: зачем они нужны

Для нормального формирования и развития ребенка в материнской утробе женщине важно соблюдать режим сна, питания, умеренных физических нагрузок. Однако не менее важно душевное спокойствие и духовное умиротворение в этот период. Именно на его достижение направлена молитва роженицы перед родами.

Христианская церковь всегда советует женщинам обращаться ко Господу и Пресвятой Богородице, почаще причащаться Святых Христовых Таин.

Для нормального состояния женщины и благополучного протекания беременности важна не только молитва роженицы, но также и просьбы за нее ее родных и близких людей, когда они обращаются к высшим силам.

Перед началом родов желательно молиться не только за роженицу, но и за весь медперсонал, который будет присутствовать в родовой палате. Попросить Бога о помощи в их работе. А когда уже наступает заветный момент рождения ребенка, женщине важно думать только о нем и верить в хороший исход родов.

Кому адресовать молитвы перед родами

Прежде всего, молитвы при родах читают Пресвятой Богородице – Заступнице всех женщин, матерей, детей. Издавна молятся иконам Божьей Матери: Феодоровской, Скоропослушнице, Взыграние младенца, В родах помощница, Целительница и др.

Но Матерь Божья, все святые ангелы и угодники Божии ходатайствуют за просящих перед Господом. Именно Он исполняет то, о чем просят в молитвах. Обязательно молятся Господу, чтобы Он благословил роды. Положившись на волю Божию, следует воспринимать все безропотно, ибо нет молитвы, Господом не услышанной.

Издавна у православных покровительницей беременных почиталась мученица Анастасия Узорешительница. Считалось, что беременная женщина должна молиться святой Анастасии, и тогда она легко разрешится от уз беременности.

Православные молитвы во время родов: самые сильные тексты для беременных и рожениц

Молитва для роженицы Господу о даровании терпения помогает женщине уменьшить страх, обрести силы и кротость перед появлением ребенка и дает уверенность и спокойствие в благополучном разрешении от бремени.

Молитва для роженицы

Молитва роженицы на легкие роды к Пресвятой Богородице. Эта молитва помогает женщинам легко и безболезненно разродиться здоровым дитем.

Молитва роженицы на легкие роды

Молитвы при родах пред иконою Божией Матери "Помощница в родах". Этот образ Богородицы должен быть у каждой беременной женщины. Искренняя молитва перед ним помогает успешным родам без осложнений, нормализирует самочувствие ребенка и роженицы, а еще исцеляет от бесплодия.

Первая молитва — помощь в родах роженице пред иконою Божией Матери "Помощница в родах"

Молитва-помощь в родах роженице

Вторая молитва о помощи роженице пред иконою Божией Матери "Помощница в родах"

Молитва о помощи роженице

Молитвы роженицам пред иконою Божией Матери "Скоропослушница". Один из древнейших образов Богоматери, который являет всем просящим скорую милость и исполнение прошений.

Молитвы роженицам

Молитвы для беременных и рожениц пред иконою Божией Матери "Целительница". Традиционно женщины молятся перед этой иконой о помощи в вынашивании детей, родах и о благополучном вскармливании младенцев.

Первая молитва за роженицу перед родами пред иконою Божией Матери "Целительница".

Какую молитву читать при родах

Вторая молитва для беременных перед родами пред иконою Божией Матери "Целительница"

Молитва в помощь при родах

Молитва при родах и помощи в родах пред иконою Божией Матери "Феодоровская". Эта чудотворная икона издавна почитается, как покровительствующая семейному благополучию, рождению и воспитанию детей, а также помогающая в трудных родах.

Молитва при родах ребенка

Молитва за роженицу и ребенка при трудных родах великомученице Екатерине. Святая Екатерина, приняв крещение, сподобилась видеть Божию Матерь с Младенцем Иисусом. К помощи святой Екатерины прибегали женщины при трудных родах.

Молитва за роженицу и ребенка при трудных родах

Молитва в помощь роженице великомученице Анастасии Узорешительнице. Святая Анастасия была выдана замуж за знатного римлянина, но будучи в супружестве, сохранила девственность. Анастасии Узорешительнице молятся при трудных родах.

Молитва о роженице

Молитва за роженицу во время родов преподобной Мелании Римляныни. Святую Меланию против ее воли выдали замуж, и она чуть не умерла во время страшных родов. Женщины молятся ей при тяжелой беременности и родах.

Молитва за роженицу

Молитва при родах ребенка святителю Николаю Угоднику. Чудодейственная сила молитвы, прочитанной святому Чудотворцу, имеет большую силу в болезнях, исцелениях и родах.

Молитва при родах ребенка

Молитва о помощи роженице великомученику и целителю Пантелеимону. Чудесная помощь небесного целителя Пантелеимона действует при излечении многих болезней и делает легкими роды.

Молитва о помощи роженице

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