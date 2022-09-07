Молитвы при родах: большая подборка православных текстов для беременных и рожениц

Чтобы роды прошли легко и безболезненно, а ребенок родился здоровым, беременным поможет молитва перед родами.

Когда в жизни женщины наступает особый, великий и значимый период, и она, и родственники очень хотят, чтобы беременность протекала правильно, а рождение детей было легким. Многие люди для этого читают особые молитвы для беременных и рожениц.

Какую молитву читать перед родами? Кого просить о благополучном рождении ребенка? Какая самая сильная молитва перед родами? Как правильно себя вести беременным и роженицам, чтобы избежать страданий и боли? "Телеграф" собрал для вас популярные и важные молитвы роженицам.

Молитвы перед родами: зачем они нужны

Для нормального формирования и развития ребенка в материнской утробе женщине важно соблюдать режим сна, питания, умеренных физических нагрузок. Однако не менее важно душевное спокойствие и духовное умиротворение в этот период. Именно на его достижение направлена молитва роженицы перед родами.

Христианская церковь всегда советует женщинам обращаться ко Господу и Пресвятой Богородице, почаще причащаться Святых Христовых Таин.

Для нормального состояния женщины и благополучного протекания беременности важна не только молитва роженицы, но также и просьбы за нее ее родных и близких людей, когда они обращаются к высшим силам.

Перед началом родов желательно молиться не только за роженицу, но и за весь медперсонал, который будет присутствовать в родовой палате. Попросить Бога о помощи в их работе. А когда уже наступает заветный момент рождения ребенка, женщине важно думать только о нем и верить в хороший исход родов.

Кому адресовать молитвы перед родами

Прежде всего, молитвы при родах читают Пресвятой Богородице – Заступнице всех женщин, матерей, детей. Издавна молятся иконам Божьей Матери: Феодоровской, Скоропослушнице, Взыграние младенца, В родах помощница, Целительница и др.

Но Матерь Божья, все святые ангелы и угодники Божии ходатайствуют за просящих перед Господом. Именно Он исполняет то, о чем просят в молитвах. Обязательно молятся Господу, чтобы Он благословил роды. Положившись на волю Божию, следует воспринимать все безропотно, ибо нет молитвы, Господом не услышанной.

Издавна у православных покровительницей беременных почиталась мученица Анастасия Узорешительница. Считалось, что беременная женщина должна молиться святой Анастасии, и тогда она легко разрешится от уз беременности.

Православные молитвы во время родов: самые сильные тексты для беременных и рожениц

Молитва для роженицы Господу о даровании терпения помогает женщине уменьшить страх, обрести силы и кротость перед появлением ребенка и дает уверенность и спокойствие в благополучном разрешении от бремени.

Молитва роженицы на легкие роды к Пресвятой Богородице. Эта молитва помогает женщинам легко и безболезненно разродиться здоровым дитем.

Молитвы при родах пред иконою Божией Матери "Помощница в родах". Этот образ Богородицы должен быть у каждой беременной женщины. Искренняя молитва перед ним помогает успешным родам без осложнений, нормализирует самочувствие ребенка и роженицы, а еще исцеляет от бесплодия.

Первая молитва — помощь в родах роженице пред иконою Божией Матери "Помощница в родах"

Вторая молитва о помощи роженице пред иконою Божией Матери "Помощница в родах"

Молитвы роженицам пред иконою Божией Матери "Скоропослушница". Один из древнейших образов Богоматери, который являет всем просящим скорую милость и исполнение прошений.

Молитвы для беременных и рожениц пред иконою Божией Матери "Целительница". Традиционно женщины молятся перед этой иконой о помощи в вынашивании детей, родах и о благополучном вскармливании младенцев.

Первая молитва за роженицу перед родами пред иконою Божией Матери "Целительница".

Вторая молитва для беременных перед родами пред иконою Божией Матери "Целительница"

Молитва при родах и помощи в родах пред иконою Божией Матери "Феодоровская". Эта чудотворная икона издавна почитается, как покровительствующая семейному благополучию, рождению и воспитанию детей, а также помогающая в трудных родах.

Молитва за роженицу и ребенка при трудных родах великомученице Екатерине. Святая Екатерина, приняв крещение, сподобилась видеть Божию Матерь с Младенцем Иисусом. К помощи святой Екатерины прибегали женщины при трудных родах.

Молитва в помощь роженице великомученице Анастасии Узорешительнице. Святая Анастасия была выдана замуж за знатного римлянина, но будучи в супружестве, сохранила девственность. Анастасии Узорешительнице молятся при трудных родах.

Молитва за роженицу во время родов преподобной Мелании Римляныни. Святую Меланию против ее воли выдали замуж, и она чуть не умерла во время страшных родов. Женщины молятся ей при тяжелой беременности и родах.

Молитва при родах ребенка святителю Николаю Угоднику. Чудодейственная сила молитвы, прочитанной святому Чудотворцу, имеет большую силу в болезнях, исцелениях и родах.

Молитва о помощи роженице великомученику и целителю Пантелеимону. Чудесная помощь небесного целителя Пантелеимона действует при излечении многих болезней и делает легкими роды.

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