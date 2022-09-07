Молитви у пологах: велика добірка православних текстів для вагітних та породіль

Щоб пологи пройшли легко і безболісно, а дитина народилася здоровою, вагітним допоможе молитва перед пологами.

Коли у житті жінки настає особливий, великий і значний період, і вона, і родичі дуже хочуть, щоб вагітність протікала правильно, а народження дітей було легким. Багато людей для цього читають особливі молитви для вагітних та породіль.

Яку молитву читати перед пологами? Кого просити про благополучне народження дитини? Яка найсильніша молитва перед пологами? Як правильно поводитися вагітним і породіллям, щоб уникнути страждань та болю? "Телеграф" зібрав для вас популярні та важливі молитви породіллям.

Молитви перед пологами: навіщо вони потрібні

Для нормального формування та розвитку дитини у материнській утробі жінці важливо дотримуватися режиму сну, харчування, помірних фізичних навантажень. Однак не менш важливим є душевний спокій і духовне умиротворення у цей період. Саме на його досягнення спрямована молитва породіллі перед пологами.

Християнська церква завжди радить жінкам звертатися до Господа та Пресвятої Богородиці, частіше причащатися Святих Христових Таїн.

Для нормального стану жінки та благополучного перебігу вагітності важлива не лише молитва породіллі, але також і прохання за неї її рідних та близьких людей, коли вони звертаються до вищих сил.

Перед початком пологів бажано молитися не лише за породіллю, а й за весь медперсонал, який буде присутній у родовій палаті. Попросити Бога про допомогу у їхній роботі. А коли вже настає заповітний момент народження дитини, жінці важливо думати лише про неї та вірити у добрий результат пологів.

Кому адресувати молитви перед пологами

Насамперед молитви під час пологів читають Пресвятій Богородиці – Заступниці всіх жінок, матерів, дітей. Здавна моляться іконам Божої Матері: Феодорівській, Скоропослушниці, Вигравання немовляти, У пологах помічниця, Цілителька тощо.

Але Мати Божа, всі святі ангели й угодники Божі клопочуться за тих, хто просить перед Господом. Саме Він виконує те, про що просять у молитвах. Обов’язково моляться Господу, щоб Він благословив пологи. Поклавшись на Божу волю, слід сприймати все покірно, бо немає молитви, Господом не почутої.

Здавна у православних покровителькою вагітних шанувалася мучениця Анастасія Узорішительниця. Вважалося, що вагітна жінка повинна молитися святій Анастасії, і тоді вона легко вирішиться від уз вагітності.

Православні молитви під час пологів: найсильніші тексти для вагітних та породіль

Молитва для породіллі Господу про дарування терпіння допомагає жінці зменшити страх, здобути сили та лагідність перед появою дитини і дає впевненість та спокій у благополучному звільненні від вагітності.

Молитва породіллі на легкі пологи до Пресвятої Богородиці. Ця молитва допомагає жінкам легко та безболісно розродитися здоровим дитям.

Молитви під час пологів перед іконою Божої Матері "Помічниця під час пологів". Цей образ Богородиці має бути у кожної вагітної жінки. Щира молитва перед ним допомагає успішним пологам без ускладнень, нормалізує самопочуття дитини та породіллі, а ще зцілює від безпліддя.

Перша молитва — допомога під час пологів породіллі перед іконою Божої Матері "Помічниця під час пологів"

Друга молитва про допомогу породіллі перед іконою Божої Матері "Помічниця під час пологів"

Молитви породіллям перед іконою Божої Матері "Скоропослушниця". Один із найдавніших образів Богоматері, який проявляє всім, хто просить, швидку милість і виконання прохань.

Молитви для вагітних та породіль перед іконою Божої Матері "Цілителька". Традиційно жінки моляться перед цією іконою про допомогу у виношуванні дітей, пологах та про благополучне вигодовування немовлят.

Перша молитва за породіллю перед пологами перед іконою Божої Матері "Цілителька".

Друга молитва для вагітних перед пологами перед іконою Божої Матері "Цілителька"

Молитва у пологах та допомоги під час пологів перед іконою Божої Матері "Феодорівська". Ця чудотворна ікона здавна шанується, як така, що опікується сімейним благополуччям, народженням та вихованням дітей, а також допомагає у важких пологах.

Молитва за породіллю та дитину при важких пологах великомучениці Катерині. Свята Катерина, прийнявши хрещення, спромоглася бачити Божу Матір із Немовлям Ісусом. До допомоги святої Катерини вдавалися жінки за важких пологів.

Молитва на допомогу породіллі великомучениці Анастасії Узорішительниці. Свята Анастасія була видана заміж за знатного римлянина, але перебуваючи у подружжі, зберегла цноту. Анастасії Узорішительці моляться за важких пологів.

Молитва за породіллю під час пологів преподобної Меланії Римлянини. Святу Меланію проти її волі видали заміж, і вона мало не померла під час страшних пологів. Жінки моляться їй при важкій вагітності та пологах.

Молитва під час пологів дитини святителю Миколаю Угоднику. Чудодійна сила молитви, прочитаної святому Чудотворцю, має велику силу у хворобах, зціленнях та пологах.

Молитва про допомогу породіллі великомученику і цілителю Пантелеїмону. Чудова допомога небесного цілителя Пантелеїмона діє при лікуванні багатьох хвороб і полегшує пологи.

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