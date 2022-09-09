Полнолуние 10 сентября 2022 года: что запрещено делать в этот день по рекомендации астролога

Завтра состоится первое осеннее полнолуние, которое отличается повышенной восприимчивостью и склонностью к милосердию и самопожертвованию.

Завтра, 10 сентября, в 12 часов 59 минут по киевскому времени, пройдет первое осеннее полнолуние. В народе оно получило название Луна Урожая, Кукурузная или Ореховая Луна, а все потому, что именно на это осеннее время приходится сбор урожая. Примечательно, что это полнолуние совпало с началом периода ретроградного Меркурия.

Об особенностях и главных запретах на период полнолуния 10 сентября рассказала известный астролог, заведующая кафедрой астропсихологии Европейского института исследований и образования, соучредитель Союза Астрологов Украины Елена Осипенко.

Особенности сентябрьского полнолуния

Полнолуние 10 сентября пройдет под знаком Рыб при поддержке планеты Нептун. Это знак воды – глубинный, чувственный, духовный.

У людей в это полнолуние возрастает интуитивность и творчество, повышается восприимчивость к тому, что происходит с окружающей средой и другими людьми, усиливает стремление к заботе, самопожертвованию и поддержке друг друга, а души открываются для понимания и милосердия.

В момент полнолуния Солнце и Луна на небе порождают сходящиеся напряженные аспекты оппозиции. Солнце – это дух, сознание, а Луна – это душа и подсознание. Всю первую половину дня напряженность растет, а затем она будет постепенно спадать.

Люди живут на разных концах планеты, но момент полнолуния переживают в единое время. Это значит, что такие космические события объединяют людские души в общих стремлениях, молитвах и медитациях. Если в такой момент все будут молиться о благе своей страны и всего мира, то обязательно будет заложена программа добрых перемен на всей планете.

Как правильно себя вести во время полнолуния 10 сентября 2022

Помните, что в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать правильные решения, а также склонны к мистике, потому могут совершать ошибки.

Важные деловые мероприятия в течение этого дня проводить не стоит. Ведь в день полнолуния люди в своих эмоциях излишне возбудимы и нестабильны, что оказывает влияние на импульсивность в поведении и принятии решений.

Плюс-минус сутки от дня полнолуния люди могут плохо спать, неважно себя чувствовать, особенно это касается тех, у кого есть хронические и сердечно-сосудистые заболевания. Из-за эмоциональных переживаний может внезапно повышаться давление.

Будьте особо внимательны за рулем. Чаще, чем в другие дни бывают аварии на дорогах.

Следите за маленькими детьми – они сильнее взрослых ощущают влияние Луны.

Не вините Луну в своем плохом самочувствии. Болеть может только то, что в подавленном виде живет у нас внутри и разрушает нас уже давно. Как раз в дни полнолуния такие состояния прорываются наружу.

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