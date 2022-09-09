Повня 10 вересня 2022 року: що заборонено робити цього дня за рекомендацією астролога

Завтра відбудеться перша осіння повня, яка відрізняється підвищеною сприйнятливістю і схильністю до милосердя та самопожертви.

Завтра, 10 вересня, о 12 годині 59 хвилин за київським часом, пройде перша осіння повня. У народі вона отримала назву Місяць Урожаю, Кукурудзяний або Горіховий Місяць, а все тому, що саме на цей осінній час припадає збір урожаю. Примітно, що ця повня збіглася з початком періоду ретроградного Меркурія.

Про особливості та головні заборони на період повні 10 вересня розповіла відомий астролог, завідувач кафедри астропсихології Європейського інституту досліджень та освіти, співзасновник Спілки Астрологів України Олена Осипенко.

Особливості вересневої повні

Повня 10 вересня пройде під знаком Риб за підтримки планети Нептун. Це знак води – глибинний, чуттєвий, духовний.

У людей у цю повню зростає інтуїтивність та творчість, підвищується сприйнятливість до того, що відбувається з навколишнім середовищем та іншими людьми, посилює прагнення до турботи, самопожертви та підтримки одне одного, а душі відкриваються для розуміння та милосердя.

У момент повні Сонце і Місяць на небі породжують напружені аспекти опозиції, що сходяться між собою. Сонце – це дух, свідомість, а Місяць – це душа та підсвідомість. Усю першу половину дня напруженість зростає, а потім вона поступово спадатиме.

Люди живуть на різних кінцях планети, але момент повні переживають у єдиний час. Це означає, що такі космічні події поєднують людські душі у спільних прагненнях, молитвах та медитаціях. Якщо в такий момент усі молитимуться про благо для своєї країни та всього світу, то обов’язково буде закладено програму добрих змін на всій планеті.

Як правильно поводитися під час повнія 10 вересня 2022

Пам’ятайте, що в період повні та кілька днів потому люди не завжди можуть приймати правильні рішення, а також схильні до містики, тому можуть робити помилки.

Важливих ділових заходів протягом цього дня проводити не варто. Адже в день повні люди у своїх емоціях надмірно збудливі та нестабільні, що впливає на імпульсивність у поведінці та прийнятті рішень.

Плюс-мінус добу від дня повні люди можуть погано спати, погано почуватися, особливо це стосується тих, хто має хронічні та серцево-судинні захворювання. Через емоційні переживання може раптово підвищуватися тиск.

Будьте особливо уважні за кермом. Частіше, ніж в інші дні, трапляються аварії на дорогах.

Слідкуйте за маленькими дітьми – вони сильніше за дорослих відчувають вплив Місяця.

Не звинувачуйте Місяць у своєму поганому самопочутті. Хворіти може тільки те, що у пригніченому вигляді живе в нас усередині та руйнує нас уже давно. Саме у дні повні такі стани прориваються назовні.

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