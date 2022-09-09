Таропрогноз на 10 сентября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

В этот день лучше быть осторожным

Суббота, 10 сентября, у многих выдастся на диво счастливой и радостной, однако у других она может ознаменоваться непростыми переменами и предательством.

На это указывает расклад по картам Таро на этот день. Чтобы узнать, к чему приготовиться именно Вам, — выберите одну карту:

Взгляните, что за карта это была:

Слева направо — перевернутая Шестерка кубков, Солнце, перевернутый Паж мечей

И найдите описание к Вашей карте ниже:

Перевернутая Шестерка кубков

В субботу Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Солнце

Это очень хорошая карта. 10 сентября Вас ждет солнце, тепло, радость, семейное счастье. Если Вы болели, возможно именно сейчас пойдете на поправку. А если с кем-то были в ссоре, то самое время помириться.

Перевернутый Паж мечей

В этом положении карта указывает на козни, хитрые проделки, препятствия в делах, придирки к мелочам и конфликты. Постарайтесь в субботу не открывать душу посторонним и быть начеку, чтобы не попасть в ловушку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ждет каждый знак Зодиака до конца месяца в плане денег и работы по картам Таро.