Рус

Таропрогноз на 10 вересня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на десятий день осені
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на десятий день осені

Цього дня краще бути обережним

Субота, 10 вересня, у багатьох видасться на диво щасливою та радісною, проте в інших вона може ознаменуватися непростими змінами та зрадою.

На це вказує розклад карток Таро на цей день. Щоб дізнатися, до чого приготуватися саме Вам, виберіть одну карту:

Погляньте, що за карта це була:

Зліва направо — перевернута Шістка кубків, Сонце, перевернутий Паж мечів
Зліва направо — перевернута Шістка кубків, Сонце, перевернутий Паж мечів

І знайдіть опис до Вашої карти нижче:

Перевернута Шістка кубків

У суботу Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до майбутнього.

Сонце

Це дуже гарна карта. 10 вересня на Вас чекає сонце, тепло, радість, сімейне щастя. Якщо Ви хворіли, можливо, саме зараз підете на поправку. А якщо з кимось були в сварці, то саме час помиритись.

Перевернутий Паж мечів

У цьому положенні карта вказує на підступи, хитрі витівки, перешкоди у справах, причіпки до дрібниць та конфлікти. Постарайтеся в суботу не відкривати душу стороннім і бути напоготові, щоб не потрапити в пастку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що чекає на кожен знак Зодіаку до кінця місяця в плані грошей і роботи за картами Таро.

Теги:
#Прогноз Таро