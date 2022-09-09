Таропрогноз на 10 вересня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Цього дня краще бути обережним

Субота, 10 вересня, у багатьох видасться на диво щасливою та радісною, проте в інших вона може ознаменуватися непростими змінами та зрадою.

На це вказує розклад карток Таро на цей день. Щоб дізнатися, до чого приготуватися саме Вам, виберіть одну карту:

Погляньте, що за карта це була:

Зліва направо — перевернута Шістка кубків, Сонце, перевернутий Паж мечів

І знайдіть опис до Вашої карти нижче:

Перевернута Шістка кубків

У суботу Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до майбутнього.

Сонце

Це дуже гарна карта. 10 вересня на Вас чекає сонце, тепло, радість, сімейне щастя. Якщо Ви хворіли, можливо, саме зараз підете на поправку. А якщо з кимось були в сварці, то саме час помиритись.

Перевернутий Паж мечів

У цьому положенні карта вказує на підступи, хитрі витівки, перешкоди у справах, причіпки до дрібниць та конфлікти. Постарайтеся в суботу не відкривати душу стороннім і бути напоготові, щоб не потрапити в пастку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що чекає на кожен знак Зодіаку до кінця місяця в плані грошей і роботи за картами Таро.