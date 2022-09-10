Совладелец "Playboy Украина" назвал неожиданную причину закрытия офиса

Руководство не сообщило о причинах закрытия украинского офиса

Владельцы популярного мужского журнала "Playboy" решили закрыть украинский офис. По всей видимости причиной такого решения стала "самодеятельность" его руководства.

Как сообщил в комментарии "Суспільному" совладелец украинского офиса Александр Шевченко, вероятной причиной мог стать специальный апрельский номер журнала, в котором освещались события войны.

"Центральный офис решил аннулировать лицензию. Просто направили письмо о не продлении на 2023 год в связи с "ничем", — сказал он.

При этом он предположил, что причиной закрытия мог стать "военный" номер журнала, которые был выпущен по собственной инициативе.

По поводу дальнейшей судьбы работников киевского офиса, выплаты компенсаций и других деталей работы Шевченко сообщил, что "пока не обсуждал с партнерами план действий".

Также стоит отметить, что в россии журнал продолжает издаваться в нормальном режиме.

Специальный выпуск журнала в Украине вышел в апреле 2022 года, в нем вместо традиционного контента содержались кадры эвакуации из Ирпеня, украинские военные и разрушенное здание ОГА в Харькове.

Стоит отметить, что журнал "Playboy" существует с 1953 года, а в Украине он начал выходить лишь в 2005 году. При этом вплоть до января 2022 года журнал издавался на российском языке.