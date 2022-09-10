Співвласник "Playboy Україна" назвав несподівану причину закриття офісу

Керівництво не повідомило причини закриття українського офісу

Власники популярного чоловічого журналу "Playboy" вирішили закрити український офіс. Очевидно причиною такого рішення стала "самодіяльність" його керівництва.

Як повідомив у коментарі "Суспільному" співвласник українського офісу Олександр Шевченко, ймовірною причиною міг стати спеціальний квітневий номер журналу, в якому висвітлювалися події війни.

"Центральний офіс вирішив анулювати ліцензію. Просто надіслали листа про не продовження на 2023 рік у зв’язку з "нічим", — сказав він.

При цьому він припустив, що причиною закриття міг стати "військовий" номер журналу, випущений за власною ініціативою.

Щодо подальшої долі працівників київського офісу, виплати компенсацій та інших деталей роботи Шевченко повідомив, що "поки не обговорював із партнерами план дій".

Також варто зазначити, що у росії журнал продовжує видаватися в нормальному режимі.

Спеціальний випуск журналу в Україні вийшов у квітні 2022 року, у ньому замість традиційного контенту містилися кадри евакуації з Ірпеня, українські військові та зруйнована будівля ОДА у Харкові.

Варто зазначити, що журнал Playboy існує з 1953 року, а в Україні він почав виходити лише 2005 року. При цьому аж до січня 2022 року журнал видавався російською мовою.