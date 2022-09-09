Підлітків та чоловіків позбавили "полунички": Playboy йде з України

Причиною закриття української версії міг стати випуск журналу про війну в Україні

Незважаючи на розпочату у 2022 році "лагідну українізацію" та перехід на новий формат, американська компанія Playboy Enterprises вирішила закрити українську версію всесвітньо відомого видання з 1 січня 2023 року – і це після 17 років його виходу в Україні!

Цю сумну новину повідомив у своєму Facebook співвласник офісу в Україні Олександр Шевченко.

"З 1.01.2023 Playboy Україна припинить своє існування. Рішення центрального офісу. Причину ніхто не пояснив. Говорити погано про партнерів не в моїх правилах. З рф Playboy не пішов. З України пішов. Усі фінансові зобов’язання з нашого боку виконані на 100% ", — написав Шевченко.

Пост Шевченко у Facebook

Також бізнесмен у серцях додав, що у нього виникло "непереборне бажання купити всю компанію Playboy і звільнити все правління " — не вистачає лише 20 млн. доларів.

При цьому Шевченко зазначив, що низка важливих для країни проектів, у тому числі й збір у всьому світі гуманітарки та доставка її в Україну робилися силами співробітників Playboy Україна, без участі інших офісів, у тому числі американського.

Одна з обкладинок журналу

Невдовзі після публікації посту Олександр Шевченко прокоментував ЗМІ закриття журналу. За його словами, воно може бути помстою за випуск спецномера про війну, який не погоджувався з центральним офісом.

"Думаю, реальна причина закриття "Playboy Україна" – наш неформатний випуск "Playboy війна". Так не можна було робити", – сказав Шевченко.

Випуск журналу про війну

За словами Шевченка, офіційна причина закриття журналу в Україні, яку йому озвучили в центральному офісі, у тому, що власники "стають продуктовою компанією" (тобто виробляє товари).

"Вони випускатимуть футболки. Вони вже мають магазин. Футболки просто з логотипом Playboy – зайчиком", – додав Олександр Шевченко.

Нагадаємо, видання заснував 1953 року Х’ю Хефнер. Українська версія американського чоловічого лайф-стайлу Playboу видається з 2005 року. Завдяки виданню українцям стали відомі такі імена, як Даша Астаф’єва, Софія Стужук та деякі інші.