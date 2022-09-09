Подростков и мужчин лишили "клубнички": Playboy уходит из Украины

Причиной закрытия украинской версии мог стать выпуск журнала о войне в Украине

Несмотря на начатую в 2022 году "ласковую украинизацию" и переход на новый формат, американская компания Playboy Enterprises решила закрыть украинскую версию всемирно известного издания с 1 января 2023 года – и это после 17 лет его выхода в Украине!

Об этой грустной новости сообщил в своем Facebook совладелец офиса в Украине Александр Шевченко.

"С 1.01.2023 Playboy Украина прекратит своё существование. Решение центрального офиса. Причину никто не объяснил. Говорить плохо о партнёрах не в моих правилах. Из РФ Playboy не ушёл. Из Украины ушёл. Все финансовые обязательства с нашей стороны выполнены на 100%", — написал Шевченко.

Пост Шевченко в Facebook

Также бизнесмен в сердцах добавил, что у него возникло "непреодолимое желание купить всю компанию Playboy и уволить всё правление" – не хватает только 20 млн долларов.

При этом Шевченко отметил, что ряд важных для страны проектов, в том числе и сбор по всему миру гуманитарки и доставка ее в Украину делалось силами сотрудников "Playboy Украина", без участия других офисов, в том числе американского.

Одна из обложек журнала

Вскоре после публикации поста Александр Шевченко прокомментировал СМИ закрытие журнала. По его словам, оно может быть местью за выпуск спецномера о войне, который не был согласован с центральным офисом.

"Думаю, реальная причина закрытия "Playboy Украина" – наш неформатный выпуск "Playboy война". Так нельзя было делать", – сказал Шевченко.

Выпуск журнала о войне

По словам Шевченко, официальная причина закрытия журнала в Украине, которую ему озвучили в центральном офисе, в том, что владельцы "становятся продуктовой компанией" (то есть производящей товары).

"Они будут выпускать футболки. У них уже есть магазин. Футболки просто с логотипом Playboy – зайчиком", – добавил Александр Шевченко.

Напомним, издание основал в 1953 году Хью Хефнер. Украинская версия американского мужского лайф-стайла "Playboу" издается с 2005 года. Благодаря изданию украинцам стали известны такие имена, как Даша Астафьева, София Стужук и некоторые другие.