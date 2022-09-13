Таропрогноз на 14 сентября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Для некоторых настало время перемен

В среду, 14 сентября, многим повезет в рабочих вопросах, в то время как другим лучше наоборот притаиться, чтобы не накликать на себя беду и невзгоды.

На это указывает расклад Таро, который выпал на этот день. Чтобы узнать, что среда уготовила именно для Вас, выберите одну из трех карт на рисунке:

Вот что за карты это были:

Слева направо — перевернутое Правосудие, перевернутый Суд, Туз пентаклей

А теперь найдите расшифровку к Вашей карте:

Перевернутое Правосудие

В этом положении карта предупреждает, что в среду удача будет играть против Вас, и Вы можете столкнуться с несправедливостью в отношении себя. На всякий случай постарайтесь не провоцировать конфликты и споры, — итог Вам не понравится.

Перевернутый Суд

Эта карта может говорить о том, что в вашей жизни давно назрели перемены, но вы по каким-то причинам не даете им свершиться. Пересмотрите свои жизненные приоритеты, может быть на самом деле все же стоит уже что-нибудь изменить?

Туз пентаклей

Это очень благоприятная карта, указывающая на то, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. Ждите в среду хороших новостей касательно работы, бизнеса, собственности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ждет каждый знак Зодиака до конца недели по картам Таро.