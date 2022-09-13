Укр

Таропрогноз на 14 сентября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на четырнадцатый день осени
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на четырнадцатый день осени

Для некоторых настало время перемен

В среду, 14 сентября, многим повезет в рабочих вопросах, в то время как другим лучше наоборот притаиться, чтобы не накликать на себя беду и невзгоды.

На это указывает расклад Таро, который выпал на этот день. Чтобы узнать, что среда уготовила именно для Вас, выберите одну из трех карт на рисунке:

Вот что за карты это были:

Слева направо — перевернутое Правосудие, перевернутый Суд, Туз пентаклей
Слева направо — перевернутое Правосудие, перевернутый Суд, Туз пентаклей

А теперь найдите расшифровку к Вашей карте:

Перевернутое Правосудие

В этом положении карта предупреждает, что в среду удача будет играть против Вас, и Вы можете столкнуться с несправедливостью в отношении себя. На всякий случай постарайтесь не провоцировать конфликты и споры, — итог Вам не понравится.

Перевернутый Суд

Эта карта может говорить о том, что в вашей жизни давно назрели перемены, но вы по каким-то причинам не даете им свершиться. Пересмотрите свои жизненные приоритеты, может быть на самом деле все же стоит уже что-нибудь изменить?

Туз пентаклей

Это очень благоприятная карта, указывающая на то, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. Ждите в среду хороших новостей касательно работы, бизнеса, собственности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ждет каждый знак Зодиака до конца недели по картам Таро.

Теги:
#Прогноз Таро