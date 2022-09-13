Таропрогноз на 14 вересня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Для деяких настав час змін

У середу, 14 вересня, багатьом пощастить у робочих питаннях, тоді як іншим краще навпаки причаїтися, щоб не накликати на себе лихо та негаразди.

На це вказує розклад Таро, який випав на цей день. Щоб дізнатися, що середа приготувала саме для Вас, виберіть одну з трьох карток на малюнку:

Ось що за карти це були:

Зліва направо — перевернуте Правосуддя, перевернутий Суд, Туз пентаклів

А тепер знайдіть розшифровку до Вашої картки:

Перевернуте Правосуддя

У цьому положенні карта попереджає, що в середу успіх буде грати проти Вас, і Ви можете зіткнутися з несправедливістю щодо себе. Про всяк випадок постарайтеся не провокувати конфлікти та суперечки, — результат Вам не сподобається.

Перевернутий Суд

Ця карта може говорити про те, що у вашому житті давно назріли зміни, але ви з якихось причин не даєте їм відбутися. Перегляньте свої життєві пріоритети, можливо насправді все ж таки варто вже щось змінити?

Туз пентаклів

Це дуже сприятлива карта, яка вказує на те, що Ваша праця принесе результат і робота окупиться. Чекайте у середу хороших новин щодо роботи, бізнесу, власності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що чекає кожен знак Зодіаку до кінця тижня за картами Таро.