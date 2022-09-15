Таропрогноз на 16 сентября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Для большинства пятница не задастся

Пятница, 16 сентября, для большинства выдастся неблагоприятной, — может не повезти в делах и захотеться забыться.

Об этом предупреждает расклад Таро, который выпал на этот день. Чтобы узнать, к чему быть готовым именно Вам, выберите одну карту:

Найдите, какая карта это была:

Слева направо — перевернутая Шестерка жезлов, Отшельник, перевернутая Королева кубков

И расшифровываем каждую карту по порядку:

Перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта говорит, что успех ускользнет с ваших пальцев к другому, — возможно долгожданное повышение получит кто-то другой или партнер сделает выбор не в Вашу пользу.

Отшельник

В пятницу особенно прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, карта указывает на то, что Ваша интуиция будет острее прежнего. Также не пропускайте мимо ушей советы, возможно в них будет крыться ответ на волнующий Вас вопрос.

Перевернутая Королева кубков

В этом положении карта предупреждает, что в пятницу Вы будете склонны к дурному настроению, депрессии, желанию забыться в алкоголе или сериалах. Совет, — постарайтесь чем-то занять мысли и руки, чтобы не дать себе застрять в таком состоянии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие сюрпризы еще уготовила эта неделя каждому знаку Зодиака по картам Таро.