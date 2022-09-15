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Таропрогноз на 16 сентября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на шестнадцатый день осени
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на шестнадцатый день осени

Для большинства пятница не задастся

Пятница, 16 сентября, для большинства выдастся неблагоприятной, — может не повезти в делах и захотеться забыться.

Об этом предупреждает расклад Таро, который выпал на этот день. Чтобы узнать, к чему быть готовым именно Вам, выберите одну карту:

Найдите, какая карта это была:

Слева направо — перевернутая Шестерка жезлов, Отшельник, перевернутая Королева кубков
Слева направо — перевернутая Шестерка жезлов, Отшельник, перевернутая Королева кубков

И расшифровываем каждую карту по порядку:

Перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта говорит, что успех ускользнет с ваших пальцев к другому, — возможно долгожданное повышение получит кто-то другой или партнер сделает выбор не в Вашу пользу.

Отшельник

В пятницу особенно прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, карта указывает на то, что Ваша интуиция будет острее прежнего. Также не пропускайте мимо ушей советы, возможно в них будет крыться ответ на волнующий Вас вопрос.

Перевернутая Королева кубков

В этом положении карта предупреждает, что в пятницу Вы будете склонны к дурному настроению, депрессии, желанию забыться в алкоголе или сериалах. Совет, — постарайтесь чем-то занять мысли и руки, чтобы не дать себе застрять в таком состоянии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие сюрпризы еще уготовила эта неделя каждому знаку Зодиака по картам Таро.

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