Таропрогноз на 16 вересня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Для більшості п’ятниця не вдасться

П’ятниця, 16 вересня, для більшості видасться несприятливою, може не пощастити у справах і виникти бажання забутися.

Про це попереджає розклад Таро, який випав на цей день. Щоб дізнатися, до чого бути готовим саме Вам, виберіть одну картку:

Знайдіть, яка карта це була:

Зліва направо — перевернута Шістка жезлів, Самітник, перевернута Королева кубків

І розшифровуємо кожну картку по порядку:

Перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні карта каже, що успіх вислизне з ваших пальців до іншого, можливо довгоочікуване підвищення отримає хтось інший або партнер зробить вибір не на Вашу користь.

Самітник

У п’ятницю особливо прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, карта вказує на те, що Ваша інтуїція буде гострішою, ніж зазвичай. Також не пропускайте повз вуха поради, можливо в них буде критися відповідь на питання, що хвилює Вас.

Перевернута Королева кубків

У цьому положенні карта попереджає, що у п’ятницю Ви будете схильні до поганого настрою, депресії, бажання забутися в алкоголі чи серіалах. Порада, — постарайтеся чимось зайняти думки і руки, щоб не дати собі застрягти в такому стані.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які сюрпризи ще приготував цей тиждень кожному знаку Зодіаку за картами Таро.