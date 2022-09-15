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Таропрогноз на 16 вересня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на шістнадцятий день осені
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на шістнадцятий день осені

Для більшості п’ятниця не вдасться

П’ятниця, 16 вересня, для більшості видасться несприятливою, може не пощастити у справах і виникти бажання забутися.

Про це попереджає розклад Таро, який випав на цей день. Щоб дізнатися, до чого бути готовим саме Вам, виберіть одну картку:

Знайдіть, яка карта це була:

Зліва направо — перевернута Шістка жезлів, Самітник, перевернута Королева кубків
Зліва направо — перевернута Шістка жезлів, Самітник, перевернута Королева кубків

І розшифровуємо кожну картку по порядку:

Перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні карта каже, що успіх вислизне з ваших пальців до іншого, можливо довгоочікуване підвищення отримає хтось інший або партнер зробить вибір не на Вашу користь.

Самітник

У п’ятницю особливо прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, карта вказує на те, що Ваша інтуїція буде гострішою, ніж зазвичай. Також не пропускайте повз вуха поради, можливо в них буде критися відповідь на питання, що хвилює Вас.

Перевернута Королева кубків

У цьому положенні карта попереджає, що у п’ятницю Ви будете схильні до поганого настрою, депресії, бажання забутися в алкоголі чи серіалах. Порада, — постарайтеся чимось зайняти думки і руки, щоб не дати собі застрягти в такому стані.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які сюрпризи ще приготував цей тиждень кожному знаку Зодіаку за картами Таро.

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