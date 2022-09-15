Таропрогноз на 16 вересня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю
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Для більшості п’ятниця не вдасться
П’ятниця, 16 вересня, для більшості видасться несприятливою, може не пощастити у справах і виникти бажання забутися.
Про це попереджає розклад Таро, який випав на цей день. Щоб дізнатися, до чого бути готовим саме Вам, виберіть одну картку:
Знайдіть, яка карта це була:
І розшифровуємо кожну картку по порядку:
Перевернута Шістка жезлів
У цьому положенні карта каже, що успіх вислизне з ваших пальців до іншого, можливо довгоочікуване підвищення отримає хтось інший або партнер зробить вибір не на Вашу користь.
Самітник
У п’ятницю особливо прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, карта вказує на те, що Ваша інтуїція буде гострішою, ніж зазвичай. Також не пропускайте повз вуха поради, можливо в них буде критися відповідь на питання, що хвилює Вас.
Перевернута Королева кубків
У цьому положенні карта попереджає, що у п’ятницю Ви будете схильні до поганого настрою, депресії, бажання забутися в алкоголі чи серіалах. Порада, — постарайтеся чимось зайняти думки і руки, щоб не дати собі застрягти в такому стані.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які сюрпризи ще приготував цей тиждень кожному знаку Зодіаку за картами Таро.