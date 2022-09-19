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Таропрогноз на 20 сентября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцатый день осени
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцатый день осени

Вторник выдастся на редкость хорошим

Вторник, 20 сентября, обещает быть на редкость продуктивным, светлым и радостным днем.

На это указывает прогноз по картам Таро на этот день. Чтобы узнать, что карты говорят именно для Вас, — выберите карту на рисунке ниже:

Теперь посмотрите, что за карта там была:

Слева направо — Девятка пентаклей, Шестерка кубков, Королева жезлов
Слева направо — Девятка пентаклей, Шестерка кубков, Королева жезлов

И рассказываем по порядку, что значит каждая из трех карт:

Девятка пентаклей

Также эта карта называется Владыкой материального достатка, и это название говорит само за себя. Во вторник Вы можете получить вознаграждение за свои труды, при этой не бойтесь начинать что-то новое, ведь удача будет на Вашей стороне.

Шестерка кубков

А эта карта называется Владыкой наслаждений. Она прогнозирует скорое возвращение домой, семейное счастье, радость, гармонию в делах сердечных.

Королева жезлов

Это положительная карта, обещающая, что во вторник у Вас будут силы и желание идти к своим целям. Особенно удачный день выдастся на профессиональном фронте.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, чего ждать всем знакам Зодиака до конца недели.

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