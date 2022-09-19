Таропрогноз на 20 сентября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Вторник выдастся на редкость хорошим

Вторник, 20 сентября, обещает быть на редкость продуктивным, светлым и радостным днем.

На это указывает прогноз по картам Таро на этот день. Чтобы узнать, что карты говорят именно для Вас, — выберите карту на рисунке ниже:

Теперь посмотрите, что за карта там была:

Слева направо — Девятка пентаклей, Шестерка кубков, Королева жезлов

И рассказываем по порядку, что значит каждая из трех карт:

Девятка пентаклей

Также эта карта называется Владыкой материального достатка, и это название говорит само за себя. Во вторник Вы можете получить вознаграждение за свои труды, при этой не бойтесь начинать что-то новое, ведь удача будет на Вашей стороне.

Шестерка кубков

А эта карта называется Владыкой наслаждений. Она прогнозирует скорое возвращение домой, семейное счастье, радость, гармонию в делах сердечных.

Королева жезлов

Это положительная карта, обещающая, что во вторник у Вас будут силы и желание идти к своим целям. Особенно удачный день выдастся на профессиональном фронте.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, чего ждать всем знакам Зодиака до конца недели.