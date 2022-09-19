Таропрогноз на 20 вересня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Вівторок видасться на диво хорошим

Вівторок, 20 вересня, обіцяє бути надзвичайно продуктивним, світлим і радісним днем.

На це вказує прогноз за картами Таро на цей день. Щоб дізнатися, що карти говорять саме для Вас, виберіть карту на малюнку нижче:

Тепер подивіться, що за карта там була:

Зліва направо — Дев’ятка пентаклів, Шістка кубків, Королева жезлів

І розповідаємо по порядку, що означає кожна із трьох карток:

Дев’ятка пентаклів

Також ця карта називається Владикою матеріального достатку, і ця назва говорить сама за себе. У вівторок Ви можете отримати винагороду за свою працю, при цьому не бійтеся починати щось нове, адже успіх буде на Вашому боці.

Шістка кубків

А ця карта також називається Владикою насолод. Вона прогнозує повернення додому, сімейне щастя, радість, гармонію у справах серцевих.

Королева жезлів

Це позитивна карта, яка обіцяє, що у вівторок у Вас будуть сили та бажання йти до своїх цілей. Особливо вдалий день видасться на професійному фронті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, на що чекати всім знакам Зодіаку до кінця тижня.