Таропрогноз на 21 сентября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Некоторых могут поджидать финансовые потери
Среда, 21 сентября, будет не самой простой и многим принесет перемены, — возможно болезненные, но необходимые.
На это указывает расклад по картам Таро, который выпал на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите без лишних раздумий одну из карт на картинке ниже:
Теперь посмотрите, что за карта там была:
И теперь найдите расшифровку к Вашей карте:
Башня
Для Вас наступил переломный момент, и в среду в Вашу жизнь могут прийти перемены. Они могут быть нелегкими, но чем менее охотно Вы будете их принимать, тем более болезненными они станут.
Перевернутая Девятка пентаклей
В обычном положении эта карта обещает изобилие, но в этом положении говорит о финансовых потерях и безрассудстве, — возможно, вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Это может касаться как работы, так и домашних дел, семьи, друзей.
Перевернутая Шестерка кубков
Для Вас в среду тоже наступит время перемен. Возможно, Вы застряли в глухом углу на черной полосе, но наконец придет просвет. Для этого может понадобиться рапрощаться с чем-то или кем-то из прошлого, — это может быть болезненно, но в будущем принесет счастье.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет все знаки Зодиака до конца недели.