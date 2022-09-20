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Таропрогноз на 21 сентября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать первый день осени
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать первый день осени

Некоторых могут поджидать финансовые потери

Среда, 21 сентября, будет не самой простой и многим принесет перемены, — возможно болезненные, но необходимые.

На это указывает расклад по картам Таро, который выпал на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите без лишних раздумий одну из карт на картинке ниже:

Теперь посмотрите, что за карта там была:

Слева направо — Башня, перевернутая Девятка пентаклей, перевернутая Шестерка кубков
Слева направо — Башня, перевернутая Девятка пентаклей, перевернутая Шестерка кубков

И теперь найдите расшифровку к Вашей карте:

Башня

Для Вас наступил переломный момент, и в среду в Вашу жизнь могут прийти перемены. Они могут быть нелегкими, но чем менее охотно Вы будете их принимать, тем более болезненными они станут.

Перевернутая Девятка пентаклей

В обычном положении эта карта обещает изобилие, но в этом положении говорит о финансовых потерях и безрассудстве, — возможно, вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Это может касаться как работы, так и домашних дел, семьи, друзей.

Перевернутая Шестерка кубков

Для Вас в среду тоже наступит время перемен. Возможно, Вы застряли в глухом углу на черной полосе, но наконец придет просвет. Для этого может понадобиться рапрощаться с чем-то или кем-то из прошлого, — это может быть болезненно, но в будущем принесет счастье.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет все знаки Зодиака до конца недели.

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