Таропрогноз на 21 сентября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Некоторых могут поджидать финансовые потери

Среда, 21 сентября, будет не самой простой и многим принесет перемены, — возможно болезненные, но необходимые.

На это указывает расклад по картам Таро, который выпал на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите без лишних раздумий одну из карт на картинке ниже:

Теперь посмотрите, что за карта там была:

Слева направо — Башня, перевернутая Девятка пентаклей, перевернутая Шестерка кубков

И теперь найдите расшифровку к Вашей карте:

Башня

Для Вас наступил переломный момент, и в среду в Вашу жизнь могут прийти перемены. Они могут быть нелегкими, но чем менее охотно Вы будете их принимать, тем более болезненными они станут.

Перевернутая Девятка пентаклей

В обычном положении эта карта обещает изобилие, но в этом положении говорит о финансовых потерях и безрассудстве, — возможно, вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Это может касаться как работы, так и домашних дел, семьи, друзей.

Перевернутая Шестерка кубков

Для Вас в среду тоже наступит время перемен. Возможно, Вы застряли в глухом углу на черной полосе, но наконец придет просвет. Для этого может понадобиться рапрощаться с чем-то или кем-то из прошлого, — это может быть болезненно, но в будущем принесет счастье.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет все знаки Зодиака до конца недели.