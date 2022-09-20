Таропрогноз на 21 вересня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

На деяких можуть чекати фінансові втрати

Середа, 21 вересня, буде не найпростішою і багатьом принесе зміни, можливо болючі, але необхідні.

На це вказує розклад карт Таро, який випав на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть без зайвих роздумів одну з карток на малюнку нижче:

Тепер подивіться, що за карта там була:

Зліва направо — Башта, перевернута Дев’ятка пентаклів, перевернена Шістка кубків

І тепер знайдіть розшифровку до Вашої картки:

Башта

Для Вас настав переломний момент, і в середу Ваше життя може змінитися. Зміни можуть бути нелегкими, але чим менш охоче Ви їх прийматимете, тим більш болючими вони стануть.

Перевернута Дев’ятка пентаклів

У звичайному положенні ця карта обіцяє достаток, але в цьому положенні говорить про фінансові втрати і нерозсудливість, можливо, ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Це може стосуватися роботи, домашніх справ, сім’ї, друзів.

Перевернута Шістка кубків

Для Вас у середу теж настане час змін. Можливо, ви застрягли в глухому кутку на чорній смузі, але нарешті прийде просвіт. Для цього може знадобитися попрощатися з чимось чи кимось із минулого — це може бути болісно, але в майбутньому принесе щастя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня.