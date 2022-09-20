Рус

Таропрогноз на 21 вересня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на двадцять перший день осені
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на двадцять перший день осені

На деяких можуть чекати фінансові втрати

Середа, 21 вересня, буде не найпростішою і багатьом принесе зміни, можливо болючі, але необхідні.

На це вказує розклад карт Таро, який випав на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть без зайвих роздумів одну з карток на малюнку нижче:

Тепер подивіться, що за карта там була:

Зліва направо — Башта, перегорнута Дев’ятка пентаклів, перевернута Шістка кубків
Зліва направо — Башта, перевернута Дев’ятка пентаклів, перевернена Шістка кубків

І тепер знайдіть розшифровку до Вашої картки:

Башта

Для Вас настав переломний момент, і в середу Ваше життя може змінитися. Зміни можуть бути нелегкими, але чим менш охоче Ви їх прийматимете, тим більш болючими вони стануть.

Перевернута Дев’ятка пентаклів

У звичайному положенні ця карта обіцяє достаток, але в цьому положенні говорить про фінансові втрати і нерозсудливість, можливо, ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Це може стосуватися роботи, домашніх справ, сім’ї, друзів.

Перевернута Шістка кубків

Для Вас у середу теж настане час змін. Можливо, ви застрягли в глухому кутку на чорній смузі, але нарешті прийде просвіт. Для цього може знадобитися попрощатися з чимось чи кимось із минулого — це може бути болісно, але в майбутньому принесе щастя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня.

Теги:
#Прогноз Таро