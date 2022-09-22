Ни в коем случае не садите тую возле дома: о чем предупреждает народная примета
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Это нарядное растение принесет своим хозяевам больше неприятностей, чем пользы.
Разные растения по-разному влияют на людей. Одни притягивают в дом богатство и благополучие. Другие же имеют противоположное действие.
Эффектная, нарядная и модная декоративная туя совсем не так безопасна, как может показаться на первый взгляд. Почему категорически не рекомендуется заводить у себя в саду это хвойное вечнозеленое растение, вам расскажет "Телеграф".
Туя украшает двор, неприхотлива, быстро растет и этим привлекает людей, желающих завести ее на своем участке. Кроме того, она обладает энергетикой, способной отгонять злых людей и нечистую силу, а также имеет полезные лекарственные свойства. Но на этом ее положительные качества заканчиваются.
Чем опасна туя для людей
- Туя – энергетический вампир, который отнимает много энергии у людей.
- Туя считается деревом скорби и печали. На исторической родине ее принято высаживать на кладбищах.
- Посаженная вблизи от дома, туя притягивает к своим хозяевам несчастья и болезни.
- Особенно опасна туя для незамужних девушек, отталкивая от них суженых. А потому у них велик риск не встретить свою любовь.
- А высокорослые разновидности растения, выросшие выше дома, могут стать причиной болезни и даже смерти домочадцев.
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