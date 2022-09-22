Укр

Ни в коем случае не садите тую возле дома: о чем предупреждает народная примета

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
Читати українською
Автор
870
Туя – красивое, но опасное растение Новость обновлена 22 сентября 2022, 10:00
Туя – красивое, но опасное растение

Это нарядное растение принесет своим хозяевам больше неприятностей, чем пользы.

Разные растения по-разному влияют на людей. Одни притягивают в дом богатство и благополучие. Другие же имеют противоположное действие.

Эффектная, нарядная и модная декоративная туя совсем не так безопасна, как может показаться на первый взгляд. Почему категорически не рекомендуется заводить у себя в саду это хвойное вечнозеленое растение, вам расскажет "Телеграф".

Туя украшает двор, неприхотлива, быстро растет и этим привлекает людей, желающих завести ее на своем участке. Кроме того, она обладает энергетикой, способной отгонять злых людей и нечистую силу, а также имеет полезные лекарственные свойства. Но на этом ее положительные качества заканчиваются.

Чем опасна туя для людей

  • Туя – энергетический вампир, который отнимает много энергии у людей.
  • Туя считается деревом скорби и печали. На исторической родине ее принято высаживать на кладбищах.
  • Посаженная вблизи от дома, туя притягивает к своим хозяевам несчастья и болезни.
  • Особенно опасна туя для незамужних девушек, отталкивая от них суженых. А потому у них велик риск не встретить свою любовь.
  • А высокорослые разновидности растения, выросшие выше дома, могут стать причиной болезни и даже смерти домочадцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя ничего поднимать на перекрестке. Также узнайте все о запрете давать соседям веник.

Теги:
#Приметы #Туя