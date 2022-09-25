Жизнь продолжается: Марьяна Мамонова, которую вернули из плена, родила дочь

Малышка и новоиспеченная мамочка чувствуют себя хорошо

Военная медик Марьяна Мамонова, которая стала одной из 215 пленных, на днях вернувшихся в Украину, наконец-то стала мамой. Ее возвращение на родину происходило на последних сроках беременности, что, вероятно, не в последнюю очередь повлияло на ее включение в списки для обмена. В воскресенье, 25 сентября, благодаря Мамоновой на свет появилась еще одна маленькая украинка.

Детали сообщает "Телеграф", ссылаясь на информацию портала "ЧаРівне". Известно, что изначально хорошие вести о рождении дочери у бывшей военнопленной сообщила мать Марьяны Мамоновой.

Медик рожала в Луцком перинатальном центре. Роды начались в ночь на воскресенье, а уже около 4 утра малышка приветствовала врачей и маму первым криком. Отмечается, что ребенок вполне здоров, чувствует себя хорошо, как и сама роженица.

Пока об имени новорожденной не сообщается. Зато известно, что ее рост — 57 см, а вес — 3250 г.

Так беременная Марьяна возвращалась домой

К слову, новость о рождении дочери у Мамоновой прокомментировал еще один из освобожденных из плена защитников Мариуполя — Дмитрий Козацкий (позывной "Орест").

Отметим, что многие украинцы восприняли новость о рождении дочери у Марьяны Мамоновой невероятно позитивно, ведь очень переживали за ее состояние здоровье во время плена.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой сюрприз устроил своему сыну Игорь Кучер, один из вернувшихся из плена пограничников. Встреча родственников получилась весьма эмоциональной.