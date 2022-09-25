Из плена на присягу к сыну: поступок освобожденного защитника Мариуполя растрогал украинцев (видео)

Появление отца оказалось для юного военнослужащего настоящей неожиданностью

Освобождение украинских защитников из российского плена не перестает быть актуальной темой последних дней. Не в последнюю очередь — из-за поступков самих возвращенных военных, которые находят в себе силы удивлять и вдохновлять. Как, к примеру, один из девяти пограничников, которые попали под обмен пленными, — Игорь Кучер. Сразу же после приезда в Украину он рванул домой, чтобы успеть на военную присягу сына.

Детали сообщили представители Государственной пограничной службы Украины, передает "Телеграф". Стоит отметить, что о приезде отца Кучер-младший не знал, хотя именно по его примеру и пошел в военные.

В день, когда парень должен был произнести слова присяги на вернуть народу Украины и начать свою учебу в академии погранслужбы, для него устроили настоящий сюрприз. Во время поздравительной речи один из командиров упомянул масштабный обмен пленными, который состоялся накануне, и уточнил, что среди прочего домой вернулись и девять пограничников.

Игорь Кучер - один из девяти пограничников, возвращенных их плена

"Сегодня мы пригласили и к нам, с разрешения главы Государственной пограничной службы, прибыл один из них. Но самое главное, что у нас в строю находится его сын, — подвел к важному моменту военнослужащий. — Курсант Кучер, к середине!"

То, насколько эмоциональной вышла встреча отца и сына, вы можете убедиться лично, просмотрев видео.

Сам момент встречи

Украинцы не жалеют слов, чтобы высказать свои чувства после подобной новости. Надеемся, что все пленные скоро вернутся домой в Украину к своим семьям.

Стоит отметить, что состояние здоровья большинства возвращенных из плена украинцев весьма плачевное. Многие настолько исхудали, что их даже не узнают родственники.

Впрочем, они не унывают. Как писала известная всей Украине защитница "Азовстали" "Пташка" — они здесь для того, чтобы продолжать борьбу дальше.