Посыл песни Слепакова поняли далеко не все комментаторы

Российский комик, актер, сценарист и автор-исполнитель Семен Слепаков записал песню на тему одного из распространенных комментариев россиян и пропутинских ботов, который звучит так: "Не все так однозначно". В тексте он высмеивает узколобость граждан страны-агрессора, так как они не замечают очевидные вещи и твердят о неоднозначности.

Видео с новой песней "Не все так однозначно" Слепаков опубликовал в своем Ютуб-канале во вторник, 27 сентября. В индивидуальной манере автор исполнил песню, аккомпанируя на гитаре.

Так, в песне Слепаков приводит красноречивую параллель. Он поет, как россиянин застал дома жену с другим, но сделал вывод, мол, не все так однозначно. Так автор, по-видимому, намекает на отношение россиян к войне в Украине, которые то и дело твердят, что не все так однозначно.

В комментариях отзывы слушателей разделились. Многие поняли подтекст трека и благодарят автора. Другие же просят вызвать "пояснительную бригаду". Некоторые комментаторы упрекнули Слепакова в "сидении на двух стульях".

Комментарии

Отметим, что в первые дни полномасштабного вторжения Слепаков не поддержал российскую агрессию против Украины. Он даже записал видеобращение к путину. В СМИ неоднократно появлялась информация, что комик выехал из страны и теперь проживает в Израиле.

Ранее "Телеграф" сообщал, что молчавшая о российской агрессии против Украины певица Ани Лорак спустя полгода появилась в соцсетях. В посте она заявила, как скучает по сцене. Из-за возможных хейтеров, вероятно, артистка решила закрыть комментарии, но украинцы все равно гневно высказались на странице соотечественницы.