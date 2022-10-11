Как установить буржуйку в гараже своими руками: инструкция и советы

Буржуйка в гараже сделает вашу работу комфортной, но для этого важно произвести правильный монтаж.

Комфортная температура воздуха в холодное время года должна быть не только в жилом доме, но и в подсобных помещениях, в том числе – в гараже. Опытные автомобилисты знают, что низкая температура может плохо отразиться на работе машины.

В холодном гараже авто придется долго прогревать перед поездкой, что потребует дополнительного расхода времени и ценного топлива. Да и человеку сложно пребывать в условиях отсутствия тепла, если машине нужен какой-то ремонт или обслуживание. А потому имеет смысл установить отопительный прибор в гараже, удачным вариантом которого является печь-буржуйка. При этом можно сделать буржуйку своими руками или же купить готовый заводской вариант печи.

Достоинства буржуйки для гаража

Экономичность и возможность работать за счет топлива независимо от газа и электричества.

Печь за короткий промежуток времени в гараже обеспечивает нормальную температуру и будет долго остывать.

КПД печи составляет порядка 70%, и при сгорании топлива выделяется большое количество тепла.

Буржуйку просто установить своими руками.

Разрешения на установку в гараж печки не потребуется.

Устройство простое в эксплуатации.

Печь буржуйка имеет длительный срок эксплуатации.

Недостатки установки буржуйки в гараже

Есть риск отравления угарным газом.

Необходимо делать высокий дымоход.

Требуется периодическая очистка всех деталей печки, включая дымоход.

Топливо для буржуйки требует дополнительное место в гараже, которое должно быть сухим.

Нежелательно оставлять горящую буржуйку без присмотра.

Подготовительные работы для монтирования буржуйки в гараже

Перед тем, как устанавливать буржуйку, следует провести подготовительные работы в гараже.

определение места для печки; подготовка стен и экрана вокруг печки; оборудование пола под буржуйку; разметка и подготовка вывода для дымохода.

Как правильно установить буржуйку в гараже: выбор места

Важно выбрать подходящее место для буржуйки. Между печкой и окружающими предметами расстояние должно составлять не менее 50 см. А до автомобиля должно быть не менее 1,5 м.

Разумеется, по правилам пожарной безопасности рядом не должны стоять емкости с топливом и другим легковоспламеняющимся материалом или взрывоопасными веществами, потому что из печки может вылететь искра и привести к пожару.

Кроме того, в гараже должна быть нормальная вентиляция, для обеспечения отвода продуктов горения в случае задымления. Из-за недостаточного количества кислорода огонь будет хуже гореть.

Оптимальным местом для печи считается дальний угол гаража, противоположный воротам. Такое размещение поможет эффективнее обогреть все помещение и помешает быстрое охлаждение гаража при открывании ворот.

Установка буржуйки: как оборудовать стены гаража

Желательно за буржуйкой на расстоянии 5 см установить отражающий экран. Рекомендуется сделать его из нержавеющего металла и асбестового картона. Сзади и по бокам от конструкции печи можно выложить стенку из кирпича. Это обеспечит безопасность и увеличит коэффициент полезного действия печи, потому что тепло будет сохраняться дольше.

Подготовка фундамента при установке буржуйки

Не нужно устанавливать буржуйку на земляной пол. Конструкция печи имеет большой вес, а потому почва под ней будет проседать. Придется сделать качественный фундамент, а для этого вам понадобится бетон и камни или кирпичи. Также желательно положить на пол строго горизонтально металлический лист толщиной не менее 2 мм. При этом в целях пожарной безопасности он по уровню должен выступать на 50 см со всех сторон буржуйки. Даже если из топки печи случайно выпадут горящие угли, это будет нестрашно.

Установка дымохода для буржуйки

Выводят дымоход в гараже через крышу или же через стену. Обычно он состоит из нескольких частей. Труба поднимается от печки вертикально, а затем может изгибаться на 45 или 90 градусов. Для вывода дымохода делают специальное отверстие, хотя в некоторых случаях трубу выводят на улицу через окно.

Монтаж дымохода начинают с буржуйки. После сборки в стене намечают место прохода трубы. Затем делают отверстие в стене или в потолке. Далее выполняется окончательный монтаж труб в гараже с выводом колена на улицу. А место выхода дымохода замазывают раствором.

При выводе дымохода через крышу потребуется качественная гидроизоляция отверстия. Желательно использовать колено со съемной крышкой, чтобы в дальнейшем было удобнее чистить сажу. Наружную часть трубы дымохода следует утеплить, чтобы там меньше образовывался конденсат. На конец трубы устанавливают крышку-грибок для зашиты от влаги и мусора.

Тестирование печи в гараже

Первый запуск буржуйки лучше делать с небольшим количеством дров. Важно внимательно просмотреть дымоход, все стыки и соединения, чтобы убедиться в отсутствии щелей и плохой герметичности. При обнаружении малейших недоработок следует сразу же их устранить. Это станет гарантией безопасности от отравления угарным газом и пожара.

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