Як встановити буржуйку в гаражі власноруч: інструкція та поради

Буржуйка в гаражі зробить вашу роботу комфортною, але для цього важливо зробити правильний монтаж.

Комфортна температура повітря в холодну пору року має бути не лише в житловому будинку, а й у підсобних приміщеннях, у тому числі – в гаражі. Досвідчені автомобілісти знають, що низька температура може погано вплинути на роботу машини.

У холодному гаражі авто доведеться довго прогрівати перед поїздкою, що вимагатиме додаткової витрати часу та цінного палива. Та й людині складно перебувати в умовах відсутності тепла, якщо машині потрібний ремонт чи обслуговування. А тому є сенс встановити опалювальний прилад у гаражі, вдалим варіантом якого є піч-буржуйка. При цьому можна зробити буржуйку власноруч або купити готовий заводський варіант печі.

Переваги буржуйки для гаража

Економічність та можливість працювати за рахунок палива незалежно від газу та електрики.

Піч за короткий проміжок часу в гаражі забезпечує нормальну температуру і довго остигатиме.

ККД печі становить близько 70%, і при згорянні палива виділяється велика кількість тепла.

Буржуйку просто встановити власноруч.

Дозвіл на встановлення в гараж пічки не потрібен.

Пристрій простий в експлуатації.

Піч буржуйка має тривалий термін експлуатації.

Недоліки встановлення буржуйки в гаражі

Є ризик отруєння чадним газом.

Необхідно робити високий димар.

Потрібне періодичне очищення всіх деталей печі, включаючи димар.

Паливо для буржуйки вимагає додаткового місця у гаражі, що має бути сухим.

Небажано залишати буржуйку, що горить, без нагляду.

Підготовчі роботи для монтування буржуйки в гаражі

Перед встановленням буржуйки слід провести підготовчі роботи в гаражі.

визначення місця печі; підготовка стін та екрану навколо пічки; обладнання підлоги під буржуйку; розмітка та підготовка виводу для димаря.

Як правильно встановити буржуйку в гаражі: вибір місця

Важливо вибрати місце для буржуйки. Між піччю та навколишніми предметами відстань повинна становити не менше 50 см. А до автомобіля має бути не менше 1,5 м.

Зрозуміло, за правилами пожежної безпеки поруч не повинні стояти ємності з паливом та іншим легкозаймистим матеріалом або вибухонебезпечними речовинами, тому що з пічки може вилетіти іскра та призвести до пожежі.

Крім того, у гаражі має бути нормальна вентиляція, для забезпечення відведення продуктів горіння у разі задимлення. Через недостатню кількість кисню вогонь гірше горітиме.

Оптимальним місцем для печі вважається дальній кут гаража, протилежний воротам. Таке розміщення допоможе ефективніше обігріти все приміщення та завадить швидкому охолодженню гаража при відчиненні воріт.

Як обладнати стіни гаража

Бажано за буржуйкою на відстані 5 см встановити відбиваючий екран. Рекомендується зробити його з нержавіючого металу та азбестового картону. Ззаду та з боків від конструкції печі можна викласти стінку з цегли. Це забезпечить безпеку та збільшить коефіцієнт корисної дії печі, тому що тепло зберігатиметься довше.

Підготовка фундаменту під час встановлення буржуйки

Не потрібно встановлювати буржуйку на земляну підлогу. Конструкція печі має велику вагу, а тому ґрунт під нею просідатиме. Прийдеться зробити якісний фундамент, а для цього вам знадобиться бетон і каміння або цегла. Також бажано покласти на підлогу горизонтально металевий лист завтовшки не менше 2 мм. При цьому з метою пожежної безпеки він за рівнем має виступати на 50 см з усіх боків буржуйки. Навіть якщо з топки печі випадково випаде вугілля, що горить, це буде нестрашно.

Установка димоходу для буржуйки

Виводять димар у гаражі через дах або через стіну. Зазвичай він складається з кількох частин. Труба піднімається від пічки вертикально, а потім може згинатися на 45 або 90 градусів. Для виведення димаря роблять спеціальний отвір, хоча в деяких випадках трубу виводять надвір через вікно.

Монтаж димаря починають із буржуйки. Після збирання в стіні намічають місце проходу труби. Потім роблять отвір у стіні чи стелі. Далі виконується остаточний монтаж труб у гаражі з виведенням коліна надвір. А місце виходу димоходу замазують розчином.

При виведенні димоходу через дах буде потрібна якісна гідроізоляція отвору. Бажано використовувати коліно зі знімною кришкою, щоб надалі було зручніше чистити сажу. Зовнішню частину труби димоходу слід утеплити, щоб там утворювалося менше конденсату. На кінець труби встановлюють кришку-грибок для захисту від вологи та сміття.

Тестування печі в гаражі

Перший запуск буржуйки краще робити із невеликою кількістю дров. Важливо уважно переглянути димар, всі стики та з’єднання, щоб переконатися у відсутності щілин та поганої герметичності. При виявленні найменших недоробок слід відразу їх усунути. Це стане гарантією безпеки від отруєння чадним газом та пожежі.

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