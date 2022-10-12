"Это цинизм": украинку возмутило, как Земфира обошлась с флагом Украины на концерте (видео)

Земфира, которая вроде как выступала против войны, проигнорировала украинский флаг

Российская певица Земфира ранее со сцены говорила о массированном ударе по Украине, но на днях оставила без внимания украинский флаг, который ей передала зрительница в ходе выступления. Украинка чудом пронесла символ своей родной страны в зал, поскольку на входе флаги Украины попросту изымали.

Концерт Земфиры проходил на Кипре в минувшее воскресенье, 9 октября. Об этой ситуации рассказала украинка Екатерина Козачук в Instagram, из-за полномасштабной войны девушка была вынуждена перебраться с сыном в более безопасное место. Именно Козачук и хотела передать любимой певице флаг, а теперь в шоке от того, как артистка с ним обошлась.

Как рассказала украинка, еще на входе у гостей отбирали украинские флаги, но ее был спрятан в кармане. Слушательница надеялась, что Земфира выскажется о войне, и некоторые слова певицы действительно были об этом.

"Каждый день молюсь, чтобы эта война прекратилась", — сказала Земфира.

Однако когда Козачук пробралась ближе к сцене и положила туда флаг Украины, певица не подняла его, а просто унесла вон, не сказав ни слова.

"Секунда, гаснет свет, артистка с каменным лицом поднимает мой флаг и не разворачивая уносит его за кулисы… это видно на втором видео. Я и вся толпа начинает кричать "нет войне". Проходит минут 5 и она возвращается на сцену, чтобы дальше петь, как ни в чем не бывало, и собирать цветы с первых рядов…" – говорится в посте.

Козачук добавила, что после всего этого цинизма такой певицы для нее не существует.

Стоит отметить, что это не первый скандал, связанный с флагом Украины и Земфирой. В 2016 году на концерте в Литве музыкантка, увидев флаг Украины в зале, нецензурно выразилась в адрес зрителей, поднявших его.

"Вы пытаетесь меня подставить. Вы пытаетесь меня подставить, — говорила Земфира. — Я живу в россии. Мы находимся в Литве. Я прошу вас, я прошу вас бл**! Вы любите свою страну, а я люблю свою страну".

Как сообщал "Телеграф", Земфира призвала "не стрелять" и показала разрушения украинских городов. Хотя в момент начала вторжения, 24 февраля, она пела перед московской аудиторией и никак не комментировала нападение. Позже стало известно, что артистка выехала из рф.