"Це цинізм": українку обурило, як Земфіра обійшлася із прапором України на концерті (відео)

Земфіра, яка начебто виступала проти війни, проігнорувала український прапор

Російська співачка Земфіра раніше зі сцени говорила про масований удар по Україні, але днями залишила поза увагою український прапор, який їй передала глядачка під час виступу. Українка дивом пронесла символ своєї рідної країни до зали, оскільки на вході прапори України просто вилучали.

Концерт Земфіри проходив на Кіпрі минулої неділі, 9 жовтня. Про цю ситуацію розповіла українка Катерина Козачук у Instagram, через повномасштабну війну дівчина була змушена перебратися із сином у безпечніше місце. Саме Козачук і хотіла передати улюбленій співачці прапор, а тепер шокована тим, як артистка з ним обійшлася.

Як розповіла українка, ще на вході у гостей відбирали українські прапори, але її був захований у кишені. Слухачка сподівалася, що Земфіра висловиться про війну, і деякі слова співачки справді були про це.

"Щодня молюся, щоб ця війна припинилася", — сказала Земфіра.

Однак коли Козачук пробралася ближче до сцени та поклала туди прапор України, співачка не підняла його, а просто забрала геть, не сказавши жодного слова.

"Секунда, гасне світло, артистка з кам’яним обличчям піднімає мій прапор і не розвертаючи забирає його за лаштунки... це видно на другому відео. Я і весь натовп починає кричати "ні війні". Проходить хвилин 5 і вона повертається на сцену, щоб далі співати, як ні в чому не бувало, і збирати квіти з перших рядів..." — йдеться в пості.

Козачук додала, що після цього цинізму такої співачки для неї не існує.

Варто зазначити, що це не перший скандал, пов’язаний із прапором України та Земфірою. У 2016 році на концерті у Литві музикантка, побачивши прапор України у залі, нецензурно висловилася на адресу глядачів, які підняли його.

"Ви намагаєтеся мене підставити. Ви намагаєтеся мене підставити, — говорила Земфіра. — Я живу в росії. Ми перебуваємо в Литві. Я прошу вас, я прошу вас бл***! Ви любите свою країну, а я люблю свою країну".

Як повідомляв "Телеграф", Земфіра закликала "не стріляти" та показала руйнування українських міст. Хоча на момент початку вторгнення, 24 лютого, вона співала перед московською аудиторією і ніяк не коментувала напад. Пізніше стало відомо, що артистка виїхала з рф.