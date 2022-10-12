Це має припинитися: Земфіра висловилася про війну проти України та зробила сильне фото з Пугачовою

Російські співачки зустрілися в Ізраїлі під час концерту Земфіри

У вівторок, 11 жовтня, у Тель-Авіві відбувся концерт російської співачки Земфіри, яка підтримує Україну. На ньому з’явилася несподівана гостя — її колега Алла Пугачова, яка покинула росію та повернулася з дітьми від Максима Галкіна до Ізраїлю.

В Інстаграмі Земфіра опублікувала спільне фото з Пугачовою. "Не стала б писати до закінчення туру, якби. Алла Борисівна відвідала концерт, похвалила музикантів, сказала, що я дитина на сцені. А я хочу у відповідь сказати – ви крута. Безумовна величина. Неважливо, як ми відчуваємо музику, ми обидві співачки нашої країни", – написала вона.

Алла Борисівна прийшла на концерт Земфіри в Ізраїлі

Окрім цього до мережі потрапило відео, на якому Земфіра прямо зі сцени перед своїми шанувальниками сказала, що вбивства в Україні мають припинитися. Про це співачка висловилася після подій 10 жовтня, коли росія влаштувала масований ракетний обстріл українських міст.

"Вчора моя країна завдала масованого ракетного удару по всій Україні. Ці вбивства мають припинитися", — заявила Земфіра.

Нагадаємо, що сама Алла Борисівна нещодавно подякувала своїм шанувальникам за вміння відрізняти правду від брехні. "Дякую моїй багатомільйонній армії шанувальників за ЛЮБОВ і ПІДТРИМКУ, за вміння відрізняти ПРАВДУ від брехні. Молюся про вас і мир на СВЯТІЙ ЗЕМЛІ. Я ЩАСЛИВА!!!", — написала Примадонна в Інстаграмі.

Земфіра та її позиція щодо війни в Україні

Як повідомляв "Телеграф", раніше російська співачка Земфіра закликала "не стріляти" та показала руйнування українських міст. Нагадаємо, що 24 лютого, в день, коли росія напала на Україну, Земфіра виступила перед московською аудиторією, ніяк не коментуючи рішення своєї країни вступити у війну. Згодом з’явилася інформація, що співачка залишила росію.

Алла Пугачова та "іноагент" Максим Галкін

Максим Галкін та Алла Пугачова кілька місяців жили в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Пізніше пародист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого. Зараз Галкін гастролює світом зі своїми гумористичними номерами, в яких висміює російських пропагандистів і самого президента Росії Путіна.

Повернення Пугачової на батьківщину не обійшлося без скандалів: Галкін був визнаний іноагентом, і співачка вибухнула маніфестом у соціальних мережах. Пугачова закликала зробити її іноагентом вслід за чоловіком.

А нещодавно стало відомо, що Пугачова отримала паспорт громадянина Ізраїлю.