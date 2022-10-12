Это должно прекратиться: Земфира высказалась о войне против Украины и сделала сильное фото с Пугачевой

Российские певицы встретились в Израиле во время концерта Земфиры

Во вторник, 11 октября, в Тель-Авиве состоялся концерт поддерживающей Украину российской певицы Земфиры. На нем появилась неожиданная гостья — ее коллега Алла Пугачева, которая покинула россию и вернулась с детьми от Максима Галкина в Израиль.

В Инстаграме Земфира опубликовала совместное фото с Пугачевой. "Не стала бы писать до окончания тура, если бы. Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребёнок на сцене. А я хочу в ответ сказать – вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны", – написала она.

Алла Борисовна пришла на концерт Земфиры в Израиле

Кроме этого в сеть попало видео, на котором Земфира прямо со сцены перед своими поклонниками сказала, что убийства в Украине должны прекратиться. Об этом певица высказалась после событий 10 октября, когда россия устроила массированный ракетный обстрел украинских городов.

"Вчера моя страна нанесла массированный ракетный удар по всей Украине. Эти убийства должны прекратиться", — заявила Земфира.

Напомним что сама Алла Борисовна недавно поблагодарила своих поклонников за умение отличать правду от лжи. "Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за ЛЮБОВЬ и ПОДДЕРЖКУ, за умение отличать ПРАВДУ от ЛЖИ. Молюсь о вас и мире на СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ. Я СЧАСТЛИВА!!!", — написала Примадонна в Инстаграме.

Земфира и ее позиция по поводу войны в Украине

Как сообщал "Телеграф", ранее российская певица Земфира призвала "не стрелять" и показала разрушения украинских городов. Напомним, что 24 февраля, в день когда россия напала на Украину, Земфира выступила перед московской аудиторией, никак не комментируя решение своей страны вступить в войну. Позже появилась информация, что певица покинула россию.

Алла Пугачева и "иноагент" Максим Галкин

Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев жили в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Позже пародист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем. Сейчас Галкин гастролирует по миру со своими юмористическими номерами, в которых высмеивает российских пропагандистов и самого президента россии путина.

Возвращение Пугачевой на родину не обошлось без скандалов: Галкин был признан иноагентом, и певица разразилась манифестом в социальных сетях. Пугачева потребовала сделать ее иноагентом вслед за мужем.

А недавно стало известно, что Пугачева получила паспорт гражданина Израиля.