Таропрогноз на 14 октября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Некоторым придется потрудиться в этот день

Пятница, 14 октября, выдастся не самой простой, но если Вам удастся преодолеть испытания, то все наладится к лучшему.

Об этом говорит расклад по картам Таро, который выпал на этот день. Чтобы узнать, что судьба уготовила именно для Вас, — выберите одну карту:

Теперь посмотрите, что за карта там была:

Слева направо — Король мечей, перевернутый Туз кубков, Восьмерка мечей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Король мечей

В пятницу судьба может устроить вам "экзамен", в котором придется показать свои способности, знания и ясный ум, — идите к своей цели, но не переоценивайте свои силы. Если задача кажется Вам слишком сложной, попросите о помощи.

Перевернутый Туз кубков

В этом положении карта может предупреждать о том, что Вы отвергаете какие-то блага, перспективы или возможности, не можете отдаться чувствам или проявляете чрезмерный эгоизм, что в итоге может привезти к разочарованию или пустоте душевной. Будьте более открыты и милосердны.

Восьмерка мечей

В пятницу Вы можете почувствовать себя будто скованными духовными оковами и не чувствовать в себе сил что-либо решать. Карта предупреждает, что могут возникнуть временные трудности или плохие новости. Возьмите себя в руки и преодолейте их.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро для всех знаков Зодиака на октябрь.