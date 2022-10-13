Таропрогноз на 14 жовтня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Деяким доведеться попрацювати цього дня

П’ятниця, 14 жовтня, видасться не найпростішою, але якщо Вам вдасться подолати випробування, то все налагодиться на краще.

Про це говорить розклад за картами Таро, який випав на цей день. Щоб дізнатися, що доля приготувала саме для Вас, виберіть одну карту:

Тепер подивіться, що за карта там була:

Зліва направо — Король мечів, перевернутий Туз кубків, Вісімка мечів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Король мечів

У п’ятницю доля може влаштувати вам "іспит", у якому доведеться показати свої здібності, знання та ясний розум, — йдіть до своєї мети, але не переоцінюйте свої сили. Якщо завдання здається Вам надто складним, попросіть про допомогу.

Перевернутий Туз кубків

У цьому положенні карта може попереджати про те, що Ви відкидаєте якісь блага, перспективи чи можливості, не можете віддатися почуттям або виявляєте надмірний егоїзм, що в результаті може привести до розчарування або душевної порожнечі. Будьте більш відкриті та милосердні.

Вісімка мечів

У п’ятницю Ви можете відчути себе ніби скутими духовними кайданами і не відчувати в собі сил що-небудь вирішувати. Карта попереджає, що можуть виникнути тимчасові проблеми або погані новини. Візьміть себе в руки та подолайте їх.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро для всіх знаків Зодіаку на жовтень.