Как выбрать самую сладкую и вкусную тыкву: полезные советы

Сладкая тыква отлично подойдет для запекания, начинки, варенья и каши.

Осень – тыквенный сезон, причем тыква пользуется популярностью не только в праздник Хэллоуина, но и на обычном обеденном столе, ведь из нее можно приготовить массу вкусных и полезных блюд.

Но вот выбрать вкусную тыкву из множества плодов, которые сейчас продаются на рынке, бывает непросто. Для каждого вида готовки подходит свой вид тыквы. В кашу желательно брать нежный плод, для варенья лучше, если кусочки будут плотно держать форму и не развалятся в пюре, а для выпечки желательна сладкая мякоть. "Телеграф" подскажет, какая тыква считается самой вкусной, сладкой и подходящей.

Как правильно выбрать сладкую тыкву: лайфхаки

Сорт

Привычная нам большая и круглая тыква со светлой кожурой имеет плотную структуру и умеренную сладость. Такой крупноплодный и твердокорый экземпляр лучше подходит на гарнир, для икры, супа, варенья и запекания. Но имейте в виду, что у нее очень твердая кожура и разрезать такую тыкву очень нелегко. Крупноплодные тыквы могут храниться до самой весны, причем со временем становятся только вкуснее.

А вот самой вкусной и мягкой является мускатная тыква Баттернат. Тыквы этого вида вырастают до небольших размеров, имеют грушевидную вытянутую форму и яркий цвет. У нее тонкая кожица, за счет чего она будет легче чиститься. А еще эта тыква легко режется ножом. Из нее хорошо готовить кашу, салаты, десерты и начинку в выпечку. Вот только хранятся мускатные сорта не так долго.

Цвет и спелость

Вкус тыквы также во многом зависит от цвета ее мякоти. Чем ярче внутренняя часть овоща, тем она будет слаще. Цвет плода может быть разным в зависимости от сорта – оранжевый, желтый, зеленый и даже серый. Но также немаловажно, чтобы тыква была спелой. Определить это можно по звуку: если по ней постучать, то она должна отозваться глухо и отчетливо. У спелых тыкв хвостик темный и сухой. Если же плодоножки нет, то такая тыква будет недолго храниться.

Размер

Считается, что чем меньше тыква, тем она слаще и вкуснее, потому что у нее мало волокон. Желательно брать овощ весом менее 5 кг. Выбирая тыкву, не стоит гнаться за гигантскими размерами – у переросших плодов мякоть может оказаться сухой, безвкусной или даже горчить. Однако если вас больше интересуют семена, то в круглой и большой тыкве они более вызревшие. Именно большая тыква содержит самые полезные и вкусные семечки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вкусно приготовить тыкву, чтобы всем понравилось, и делился рецептом сладкой запеканки.