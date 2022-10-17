Як вибрати найсолодший і найсмачніший гарбуз: корисні поради

Солодкий гарбуз відмінно підійде для запікання, начинки, варення та каші.

Осінь – гарбузовий сезон, причому гарбуз користується популярністю не лише у свято Гелловіну, а й на звичайному обідньому столі, адже з нього можна приготувати багато смачних та корисних страв.

Але вибрати смачний гарбуз із безлічі плодів, які зараз продаються на ринку, буває непросто. Для кожного виду приготування підходить свій вид гарбуза. У кашу бажано брати ніжний плід, для варення краще, якщо шматочки щільно триматиму форму і не розваляться в пюре, а для випічки бажана солодка м’якоть. "Телеграф" підкаже, який гарбуз вважається найсмачнішим, солодким і підходящим.

Як правильно вибрати солодкий гарбуз: лайфхаки

Сорт

Звичний для нас великий і круглий гарбуз зі світлою шкіркою має щільну структуру та помірну солодкість. Такий великоплідний і твердокорий екземпляр краще підходить на гарнір, для ікри, супу, варення та запікання. Але майте на увазі, що у нього дуже тверда шкірка і розрізати такий гарбуз зовсім нелегко. Великоплідні гарбузи можуть зберігатися до самої весни, причому з часом стають смачнішими.

А ось найсмачнішим і найм’якшим є мускатний гарбуз Баттернат. Гарбузи цього виду виростають до невеликих розмірів, мають грушоподібну витягнуту форму та яскравий колір. У нього тонка шкірка, за рахунок чого вона буде легше чиститись. А ще цей гарбуз легко ріжеться ножем. З нього добре готувати кашу, салати, десерти та начинку у випічку. Ось тільки зберігаються мускатні сорти не так довго.

Колір та стиглість

Смак гарбуза також багато в чому залежить від кольору м’якоті. Чим яскравіша внутрішня частина овочів, тим вона буде солодшою. Колір плоду може бути різним залежно від сорту – помаранчевий, жовтий, зелений та навіть сірий. Але також важливо, щоб гарбуз був стиглим. Визначити це можна за звуком: якщо по ньому постукати, він має відгукнутися глухо і чітко. У стиглих гарбузів хвостик темний і сухий. Якщо ж плодоніжки немає, то такий гарбуз недовго зберігатиметься.

Розмір

Вважається, що чим менше гарбуз, тим він солодший і смачніший, тому що у ньому мало волокон. Бажано брати овоч вагою менше 5 кг. Вибираючи гарбуз, не варто гнатися за гігантськими розмірами – у плодів, що переросли, м’якоть може виявитися сухою, несмачною або навіть гірчити. Однак якщо вас більше цікавить насіння, то в круглому і великому гарбузі воно визріле. Саме великий гарбуз містить найкорисніше і смачне насіння.

Раніше "Телеграф" розповідав, як смачно приготувати гарбуз, щоб усім сподобалося, та ділився рецептом солодкої запіканки.