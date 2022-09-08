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Як смачно приготувати гарбуз, щоб усім сподобалося: рецепт солодкої запіканки

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Солодка рисова запіканка з гарбузом та яблуками
Солодка рисова запіканка з гарбузом та яблуками

Гарбуз – не лише корисний, але ще й дуже смачний продукт, переконайтесь у цьому самі.

Багато хто не любить гарбуз через його специфічний запах та смак. А дарма, адже це дуже корисний овоч. Але якщо ви запасетеся кількома рецептами, як смачно приготувати гарбуз, то ваші домашні залишаться задоволеними.

У сезон гарбуза "Телеграф" пропонує вам поекспериментувати з продуктами та знайти відповідний варіант приготування гарбуза, який поповнить скарбничку ваших улюблених рецептів. Спробуйте солодкий десерт із гарбузом, яблуками та рисом.

Інгредієнти:

  • гарбуз,
  • яблука,
  • рис,
  • ізюм,
  • лимонний сік,
  • вершкове масло,
  • цукор,
  • сіль.

Приготування:

  1. Рис відваріть до готовності у підсоленій воді.
  2. Гарбуз очистіть від шкірки та насіння і потріть на великій тертці.
  3. Яблука очистіть і потріть на тертці.
  4. Щоб яблука не потемніли в процесі приготування, збризкайте їх лимонним соком.
  5. Форму для випікання змастіть вершковим маслом.
  6. Викладіть шар рису, посипте цукром та ізюмом.
  7. На рис викладіть шар тертого гарбуза.
  8. Потім – шар яблук.
  9. І знову повторіть пошарово: рис із цукром та ізюмом, гарбуз та яблука.
  10. Випікайте у розігрітій до 180°С духовки приблизно одну годину.

Смачного!

Раніше "Телеграф" розповідав, як заготовити на зиму яблучне пюре зі згущеним молоком — така консервація сподобається і дітям, і дорослим. Також запишіть собі рецепт найкориснішого та найсмачнішого домашнього зефіру.

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#Рецепт #Гарбуз #Запіканка