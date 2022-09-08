Як смачно приготувати гарбуз, щоб усім сподобалося: рецепт солодкої запіканки
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Гарбуз – не лише корисний, але ще й дуже смачний продукт, переконайтесь у цьому самі.
Багато хто не любить гарбуз через його специфічний запах та смак. А дарма, адже це дуже корисний овоч. Але якщо ви запасетеся кількома рецептами, як смачно приготувати гарбуз, то ваші домашні залишаться задоволеними.
У сезон гарбуза "Телеграф" пропонує вам поекспериментувати з продуктами та знайти відповідний варіант приготування гарбуза, який поповнить скарбничку ваших улюблених рецептів. Спробуйте солодкий десерт із гарбузом, яблуками та рисом.
Інгредієнти:
- гарбуз,
- яблука,
- рис,
- ізюм,
- лимонний сік,
- вершкове масло,
- цукор,
- сіль.
Приготування:
- Рис відваріть до готовності у підсоленій воді.
- Гарбуз очистіть від шкірки та насіння і потріть на великій тертці.
- Яблука очистіть і потріть на тертці.
- Щоб яблука не потемніли в процесі приготування, збризкайте їх лимонним соком.
- Форму для випікання змастіть вершковим маслом.
- Викладіть шар рису, посипте цукром та ізюмом.
- На рис викладіть шар тертого гарбуза.
- Потім – шар яблук.
- І знову повторіть пошарово: рис із цукром та ізюмом, гарбуз та яблука.
- Випікайте у розігрітій до 180°С духовки приблизно одну годину.
Смачного!
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