"Эскалация боевых дейтвий": астролог дала прогноз о событиях на фронте до конца месяца

Астролог предупредила, что период с 19-го по 30-е октября будет довольно сложным

Эксперты в области астрологии считают, что конец октября станет периодом эскалации боевых действий. Также, по мнению, астрологов, повышается риск обстрелов.

Об этом сообщает астролог Елена Зимовец на своей странице в Фейсбук. Специалист составила свой прогноз на 19-30-е октября.

"19 октября – Солнце в квадратуре с Плутоном, период действия 14-25 октября. Этот аспект добавляет непримиримости в ситуации, радикализуя настроения. Это время борьбы за власть, можно столкнуться с безапелляционностью, грубостью, несправедливостью, с теми, кто злоупотребляет своей властью, не считаясь с законами и принципами. Конфронтация с властями, силовыми структурами может принимать жёсткие формы. Есть вероятность силовых столкновений, подавления протестных выступлений", — пишет Зимовец.

"На фронте эти энергии приводят к эскалация боевых действий, а решения одного человека, командира может играть более важную роль чем обычно, в обстоятельствах и их следствиях. В это время также повышается вероятность контакта с преступным миром. Или будет искушение совершить противоправное действие, чего нужно не допустить. Избегайте районов с высоким уровнем криминогенности. Повышается риск терактов, обстрелов городов. Также это время когда повышается аварийность, травматизм, нужна осторожность при вождении транспорта, особенно в дни вблизи 19 и 25 октября", — отмечает астролог.

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