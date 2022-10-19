"Ескалація бойових дій": астролог дала прогноз про події на фронті до кінця місяця

Астролог попередила, що період з 19 по 30 жовтня буде досить складним.

Експерти в галузі астрології вважають, що кінець жовтня стане періодом ескалації бойових дій. Також, на думку астрологів, підвищується ризик обстрілу.

Про це повідомляє астролог Олена Зимовець на своїй сторінці у Фейсбук. Фахівець склала свій прогноз на 19-30 жовтня.

"19 жовтня — Сонце в квадратурі з Плутоном, період дії 14-25 жовтня. Цей аспект додає непримиренності в ситуації, радикалізуючи настрої. Це час боротьби за владу, можна зіткнутися з безапеляційністю, грубістю, несправедливістю, з тими, хто зловживає своєю владою, не зважаючи на закони та принципи. Конфронтація з владою, силовими структурами може набувати жорстких форм. Є ймовірність силових зіткнень, придушення протестних виступів ”, — пише Зимовець.

"На фронті ці енергії призводять до ескалації бойових дій, а рішення однієї людини, командира може відігравати більш важливу роль, ніж зазвичай, в обставинах та їх наслідках. У цей час також підвищується ймовірність контакту зі злочинним світом. Або буде спокуса вчинити протиправну дію, чого потрібно не допустити. Уникайте районів з високим рівнем криміногенності. Підвищується ризик терактів, обстрілів міст. Також цей час коли підвищується аварійність, травматизм, потрібна обережність при керуванні транспортом, особливо в дні поблизу 19 та 25 жовтня", — зазначає астролог.

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