Сергей Зимний 20 октября: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

В этот день есть несколько странных и удивительных запретов, которые помогут избежать проблем.

Сегодня, 20 октября, настал народный и христианский праздник – Сергей Зимний. В этот осенний день можно узнать, какой будет зима, а еще уберечься от неприятностей.

Что это за день, чему он посвящен, а также какие главные запреты следует соблюдать, вам расскажет "Телеграф".

День святого Сергея: история праздника

Православная церковь в этот осенний день чтит память сразу нескольких святых по имени Сергей.

Преподобный Сергий Печерский, который жил в XIII веке, при жизни отрекся от собственной воли и принял послушание своему настоятелю, за что его стали называть Послушливым.

Сергий Нуромский, грек по происхождению, жил в XIV-XV веках. Он был учеником Сергия Радонежского, воздвиг храм Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня и совершил еще множество чудес.

Святой мученик Сергий изначально вместе со своим сослуживцем Вакхом был солдатом Римской империи в III веке. За то, что они были тайными христианами они были подвергнуты пыткам и впоследствии казнены.

Народный праздник Сергей Зимний

В народе праздник, посвященный святым мученикам, назывался Сергей Зимний. Несмотря на то, что на дворе еще стояла середина осени, считалось, что с этого дня начиналась зима. Благодаря приметам люди определяли погоду на будущую зиму и старались соблюдать важные запреты дня.

Что ни в коем случае нельзя делать 20 октября

В день Сергея Зимнего лучше не делать крупных покупок, потому что они долго не прослужат либо окажутся бесполезными.

Также не рекомендуется 20 октября брать или давать кому-то в долг деньги.

На Сергея Зимнего нельзя ничего печь и готовить из теста, иначе не избежать финансовых проблем.

Категорически нельзя держать старые обиды и высказывать претензии к людям.

В день святого Сергея не нужно унывать, грустить и жаловаться на судьбу, потому что все эти неприятности останутся и в будущей зиме.

На Сергея Зимнего не принимайте подарки от незнакомых людей – с ними могут быть переданы болезни и неудачи.

20 октября категорически нельзя надевать одни лишь ношеные вещи, гардероб обязательно нужно разбавить хотя бы одной обновкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда наступает осенний коридор затмений-2022 и чем он опасен.