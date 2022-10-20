Сергій Зимовий 20 жовтня: що в жодному разі не можна робити на свято

Цього дня існує кілька дивовижних заборон, що допоможуть уникнути проблем.

Сьогодні, 20 жовтня, настало народне та християнське свято – Сергій Зимовий. Цього осіннього дня можна дізнатися, якою буде зима, а ще вберегтися від неприємностей.

Що це за день, чому він присвячений, а також яких головних заборон слід дотримуватися, вам розповість "Телеграф".

День святого Сергія: історія свята

Православна церква цього осіннього дня вшановує пам’ять відразу кількох святих на ім’я Сергій.

Преподобний Сергій Печерський, який жив у XIII столітті, за життя зрікся своєї власної волі і прийняв послух своєму настоятелю, за що його стали називати Слухняним.

Сергій Нуромський, грек за походженням, жив у XIV-XV століттях. Він був учнем Сергія Радонезького, спорудив храм Походження Чесних Древ Животворного Хреста Господнього і здійснив іще безліч чудес.

Святий мученик Сергій спочатку разом зі своїм товаришем по службі Вакхом був солдатом Римської імперії в III столітті. За те, що вони були таємними християнами, їх віддали тортурам і згодом стратили.

Народне свято Сергій Зимовий

У народі свято, присвячене святим мученикам, називалося Сергій Зимовий. Незважаючи на те, що надворі ще стояла середина осені, вважалося, що від цього дня починалася зима. Завдяки прикметам люди визначали погоду на майбутню зиму і намагалися дотримуватися важливих заборон дня.

Що в жодному разі не можна робити 20 жовтня

У день Сергія Зимового краще не робити великих покупок, тому що вони довго не прослужать або виявляться марними.

Також не рекомендується 20 жовтня брати або давати комусь у борг гроші.

На Сергія Зимнього не можна нічого пекти та готувати з тіста, інакше не уникнути фінансових проблем.

Категорично не можна тримати старі образи та висловлювати претензії до людей.

У день святого Сергія не треба сумувати та скаржитися на долю, бо всі ці неприємності залишаться і в майбутній зимі.

На Сергія Зимнього не приймайте подарунки від незнайомих людей – з ними можуть бути передані хвороби та невдачі.

20 жовтня категорично не можна одягати виключно ношені речі, гардероб обов’язково потрібно розбавити хоча б однією обновкою.

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