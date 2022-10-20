Известная актриса похоронила 8-месячного сына

Мальчику поставили тяжелый диагноз

Казахстанская актриса Асель Аскар похоронила восьмимесячного сына Айбарса. У мальчика обнаружили сердечную недостаточность.

В начале октября артистка рассказала, что мальчик серьезно заболел, после чего медики диагностировали у него врожденную сердечную недостаточность, пишет StarHit.

"Обычно такой диагноз выявляют на 18 или 38 неделе беременности на УЗИ. Но, к сожалению, мне его не выявили", — вспоминает Аскар. Врачи не смогли спасти жизнь сына актрисы, поскольку диагноз был выявлен слишком поздно.

Аскар призналась, что тяжело переносит смерть ребенка. "Время летит. А для меня остановилось. Плакала в тот день навзрыд. Стояла перед реанимацией, и его забрали у меня", — рассказала она.

"Ушел мой мальчик… Покинул меня. Мой улыбашка. Мой радужный, мое солнышко. Ты навсегда в моем сердце. Он выбрал небо. Мама скоро придет", — приводит "СтарХит" слова актрисы.

"Со мной все хорошо. Ну как хорошо. Хожу, ищу смысл двигаться. Ищу "топливо". Спасибо всем, кто переживает, спрашивает, узнает, жива ли я, здорова ли я. Да, жива, здорова. Стараюсь держаться. Пришла сейчас в кофейню, потому что дома сидеть невозможно, тяжело. Одна вообще находиться не могу, потому что мысли убивают", — призналась актриса.

Актриса Асель Аскер известна в Казахстане по фильму "Самая красивая".

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