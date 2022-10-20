Відома актриса поховала 8-місячного сина

Хлопчику поставили тяжкий діагноз

Казахстанська актриса Асель Аскар поховала восьмимісячного сина Айбарса У хлопчика виявили серцеву недостатність.

На початку жовтня артистка розповіла, що хлопчик серйозно захворів, після чого медики діагностували у нього вроджену серцеву недостатність, пише StarHit.

"Зазвичай такий діагноз виявляють на 18-му або 38-му тижні вагітності на УЗД. Але, на жаль, мені його не виявили", — згадує Аскар. Лікарі не змогли врятувати життя сина актриси, оскільки діагноз було виявлено надто пізно.

Аскар зізналася, що тяжко переносить смерть дитини. "Час летить. А для мене зупинився. Плакала того дня навзрид. Стояла перед реанімацією, і його забрали в мене", — розповіла вона.

"Пішов мій хлопчик... Залишив мене. Мій усмішка. Мій райдужний, моє сонечко. Ти назавжди в моєму серці. Він обрав небо. Мама скоро прийде", — наводить "СтарХіт" слова актриси.

"Зі мною все добре. Ну як добре. Ходжу, шукаю сенс рухатися. Шукаю "паливо". Дякую всім, хто переживає, запитує, дізнається, чи жива я, чи здорова я. Так, жива, здорова. Намагаюся триматися. Прийшла зараз у кав’ярню, бо вдома сидіти неможливо, важко. Одна взагалі перебувати не можу, бо думки вбивають", — зізналася актриса.

Актриса Асель Аскер відома в Казахстані за фільмом "Найкрасивіша".

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