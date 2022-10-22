Яков день 22 октября: что категорически нельзя делать

Чтобы уберечься от финансовых проблем и неприятностей в личной жизни, важно соблюдать запреты дня.

Сегодня, 22 октября, отмечается день, который в народе прозвали Яков Студеный, а также Яков Дровопилец. Что это за период, какие традиции важно соблюдать и что ни у коем случае нельзя делать в Яков день, вам расскажет "Телеграф".

День святого Иакова: история праздника

В православной церкви в этот день чтится память Иакова Алфеева — одного из Двенадцати Христовых апостолов, брата апостола Матфея. Иаков был самовидцем, слугою и последователем Божьим, проповедником Его тайн. Приняв с другими учениками Иисуса сошествие Святого Духа, он отправился к язычникам проповедовать учения Христа и наставлять их на путь спасения.

Народный праздник Яков день

Как понятно из названия, на Якова Дровопильца люди начинали заготавливать дрова на зиму, рубили, пилили, складывали под навесы и в дровники. Считалось, что именно осенние дрова лучше горят и дают больше жару. А от этого будет зависеть, насколько тепло будет зимой в доме.

Другое название дня – Яков Студеный. Этим объяснялось наступление настоящих холодов. В этот период даже выпадал первый снег, шла крупа и начинались заморозки.

Что ни в коем случае нельзя делать 22 октября

В Яков день важно не пренебрегать правилами безопасности во время работы, иначе не избежать травм.

Еще на Якова нельзя вспоминать о прошлом, жалеть о несбывшихся планах, потому что это привлечет разочарование и неприятности.

Лучше не шить и не штопать в этот день, иначе придется латать дыры в кошельке.

Нельзя в день святого Якова скупиться, жадничать и отказывать людям в просьбах.

В память о святом апостоле запрещены ссоры, разборки и ругань, особенно с детьми.

Женщины в Яков день не должны выполнять мужскую работу – это приведет к одиночеству.

А вот мужчинам лучше не разговаривать с незнакомками, потому что можно нарваться на нечистую силу.

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