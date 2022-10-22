Яків день 22 жовтня: що категорично не можна робити

Щоб уберегтися від фінансових проблем і неприємностей в особистому житті, важливо дотримуватися заборон дня.

Сьогодні, 22 жовтня, відзначається день, який у народі прозвали Яків Студений, а також Яків Дровопилець. Що це за період, яких традицій важливо дотримуватися і що в жодному разі не можна робити в Яків день, вам розповість "Телеграф".

День святого Якова: історія свята

У православній церкві цього дня вшановується пам’ять Якова Алфєєва — одного з Дванадцяти Христових апостолів, брата апостола Матвія. Яків був самовидцем, слугою та послідовником Божим, проповідником Його таємниць. Прийнявши з іншими учнями Ісуса зішестя Святого Духа, він подався до язичників проповідувати вчення Христа і наставляти їх на шлях спасіння.

Народне свято Яків день

Як зрозуміло з назви, на Якова Дровопильця люди починали заготовляти дрова на зиму, рубали, пилили, складали під навіси і дровники. Вважалося, що саме осінні дрова краще горять і дають більше жару. А від цього залежатиме, наскільки тепло буде взимку у будинку.

Інша назва дня – Яків Студений. Цим пояснювалося настання справжніх холодів. У цей час навіть випадав перший сніг, йшла крупа і починалися заморозки.

Що в жодному разі не можна робити 22 жовтня

У Яків день важливо не ігнорувати правила безпеки під час роботи, інакше не уникнути травм.

Ще на Якова не можна згадувати про минуле, шкодувати про нездійснені плани, бо це привабить розчарування та неприємності.

Краще не шити і не штопати цього дня, інакше доведеться латати дірки в гаманці.

Не можна в день святого Якова скупитися і відмовляти людям у проханнях.

На згадку про святого апостола заборонені сварки, розбирання та лайка, особливо з дітьми.

Жінки в Яків день не повинні виконувати чоловічу роботу – це призведе до самотності.

А ось чоловікам краще не розмовляти з незнайомками, бо можна натрапити на нечисту силу.

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