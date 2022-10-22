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Яків день 22 жовтня: що категорично не можна робити

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Що можна і не можна робити в Яків день
Що можна і не можна робити в Яків день

Щоб уберегтися від фінансових проблем і неприємностей в особистому житті, важливо дотримуватися заборон дня.

Сьогодні, 22 жовтня, відзначається день, який у народі прозвали Яків Студений, а також Яків Дровопилець. Що це за період, яких традицій важливо дотримуватися і що в жодному разі не можна робити в Яків день, вам розповість "Телеграф".

День святого Якова: історія свята

У православній церкві цього дня вшановується пам’ять Якова Алфєєва — одного з Дванадцяти Христових апостолів, брата апостола Матвія. Яків був самовидцем, слугою та послідовником Божим, проповідником Його таємниць. Прийнявши з іншими учнями Ісуса зішестя Святого Духа, він подався до язичників проповідувати вчення Христа і наставляти їх на шлях спасіння.

Святий апостол Яків

Народне свято Яків день

Як зрозуміло з назви, на Якова Дровопильця люди починали заготовляти дрова на зиму, рубали, пилили, складали під навіси і дровники. Вважалося, що саме осінні дрова краще горять і дають більше жару. А від цього залежатиме, наскільки тепло буде взимку у будинку.

Інша назва дня – Яків Студений. Цим пояснювалося настання справжніх холодів. У цей час навіть випадав перший сніг, йшла крупа і починалися заморозки.

Що в жодному разі не можна робити 22 жовтня

  • У Яків день важливо не ігнорувати правила безпеки під час роботи, інакше не уникнути травм.
  • Ще на Якова не можна згадувати про минуле, шкодувати про нездійснені плани, бо це привабить розчарування та неприємності.
  • Краще не шити і не штопати цього дня, інакше доведеться латати дірки в гаманці.
  • Не можна в день святого Якова скупитися і відмовляти людям у проханнях.
  • На згадку про святого апостола заборонені сварки, розбирання та лайка, особливо з дітьми.
  • Жінки в Яків день не повинні виконувати чоловічу роботу – це призведе до самотності.
  • А ось чоловікам краще не розмовляти з незнайомками, бо можна натрапити на нечисту силу.

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