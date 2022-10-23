Монатик умилил фанов выступлением со своими сыновьями: "Хочется быть вместе как можно дольше" (видео)

Артист очень редко видится с семьей, поэтому этот концерт стал для него очень особенным.

Популярный украинский певец Дмитрий Монатик, который в 2021 году получил звание Заслуженного артиста Украины, с начала полномасштабного российского вторжения активно помогает украинской армии, и ездит по Европе с благотворительными концертами, рассказывая миру о войне в Украине, а также собирая средства на помощь нашим защитникам.

Один из концертов его тура стал по-настоящему особенным для артиста, ведь на него приехала его семья — супруга Ирина и сыновья Платон и Даниил, с которыми он очень редко видится из-за войны. Отметим, что своим счастьем от встречи с родными, Дмитрий поделился и со своими зрителями, позвав их на сцену в Мадриде. Милыми кадрами певец поделился на своей странице в Инстаграм.

"Это выступление в Мадриде было особенное, потому что к нам на концерт пришла моя семья. Мы так редко сейчас видимся…и каждая встреча так особенная и незабываемая. Хочется быть вместе подольше. И за кулисами, и на сцене" — написал Монатик в подписи к видео.

В комментариях поклонники артиста засыпали его комплиментами и сердечками, отмечая, что этот концерт был очень душевным.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк расплакался на концерте, когда прозвучали слова об Ирпене.