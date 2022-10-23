Монатик зворушив фанів виступом зі своїми синами: "Хочеться бути разом якомога довше" (відео)

Артист дуже рідко зустрічається з сім’єю, тому цей концерт став для нього дуже особливим.

Популярний український співак Дмитро Монатик, який у 2021 році отримав звання Заслуженого артиста України, з початку повномасштабного російського вторгнення активно допомагає українській армії, та їздить Європою з благодійними концертами, розповідаючи світові про війну в Україні, а також збираючи кошти на допомогу нашим захисникам.

Один із концертів його туру став по-справжньому особливим для артиста, адже на нього приїхала його родина — дружина Ірина та сини Платон та Данило, з якими він дуже рідко бачиться через війну. Зазначимо, що своїм щастям від зустрічі з рідними Дмитро поділився і зі своїми глядачами, покликавши їх на сцену в Мадриді. Милими кадрами співак поділився на своїй сторінці в Інстаграм.

"Цей виступ у Мадриді був особливий, бо до нас на концерт завітала моя сім’я. Ми так рідко зараз бачимося… і кожна зустріч така особлива і незабутня. Хочеться бути разом якомога довше. І за кулісами, і на сцені" — написав Монатик у підписі до відео.

У коментарях шанувальники артиста засипали його компліментами та сердечками, зазначаючи, що цей концерт був дуже душевним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк розплакався на концерті, коли пролунали слова про Ірпена.