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Монатик зворушив фанів виступом зі своїми синами: "Хочеться бути разом якомога довше" (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Дмитро Монатик зі своєю родиною Новина оновлена 23 жовтня 2022, 11:00
Дмитро Монатик зі своєю родиною

Артист дуже рідко зустрічається з сім’єю, тому цей концерт став для нього дуже особливим.

Популярний український співак Дмитро Монатик, який у 2021 році отримав звання Заслуженого артиста України, з початку повномасштабного російського вторгнення активно допомагає українській армії, та їздить Європою з благодійними концертами, розповідаючи світові про війну в Україні, а також збираючи кошти на допомогу нашим захисникам.

Один із концертів його туру став по-справжньому особливим для артиста, адже на нього приїхала його родина — дружина Ірина та сини Платон та Данило, з якими він дуже рідко бачиться через війну. Зазначимо, що своїм щастям від зустрічі з рідними Дмитро поділився і зі своїми глядачами, покликавши їх на сцену в Мадриді. Милими кадрами співак поділився на своїй сторінці в Інстаграм.

"Цей виступ у Мадриді був особливий, бо до нас на концерт завітала моя сім’я. Ми так рідко зараз бачимося… і кожна зустріч така особлива і незабутня. Хочеться бути разом якомога довше. І за кулісами, і на сцені" — написав Монатик у підписі до відео.

У коментарях шанувальники артиста засипали його компліментами та сердечками, зазначаючи, що цей концерт був дуже душевним.

Монатик вийшов на сцену із синами — відгуки в мережі
Монатик вийшов на сцену із синами — відгуки в мережі
Монатик вийшов на сцену із синами — відгуки в мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк розплакався на концерті, коли пролунали слова про Ірпена.

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#Концерт #Дмитро Монатік #Монатік